EH Bildu dice que "las puertas giratorias y enchufismos tienen mucha peor influencia que unas pintadas de Ernai"

Archivo - La secretaria de Programa de EH Bildu y portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, en una rueda de prensa en San Sebastián - EH BILDU - Archivo

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asegurado este viernes que "las puertas giratorias y los enchufismos tienen mucha peor influencia que unas pintadas de Ernai", organización juvenil de Sortu.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Kortajarena ha señalado que le parece "llamativo y triste" que el lehendakari, Imanol Pradales, criticara "en un foro económico" la postura de Sortu y de EH Bildu ante las acciones reivindicadas en las últimas fechas por Ernai, como las pintadas en la sede del PP de Bilbao, la retirada de la bandera española y de la UE de la Casa de Juntas de Gernika, o el derribo del toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa.

Así, ha afirmado que EH Bildu ha expresado "muy claramente y de manera firme" su posición ante estos hechos, "como normalmente lo solemos hacer", y ha instado, "sin restar importancia a las cosas, a dimensionarlas y ponerlas en su medidas", ya que "la frivolidad y las hipérboles no son convenientes en estas cuestiones".

En este sentido, ha lamentado que "llevamos diez días hablando sobre unas pintadas", pero "no ha habido titulares ni el lehendakari se ha posicionado" ante el mensaje en redes sociales del concejal del PP en Durango, Carlos García, en el que llamaba "despreciable terrorista" al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y solicitaba la ilegalización de la formación soberanista.

"El que quiera seguir hablando de esta tema, que siga, pero deberá hacerlo en un monólogo, porque EH Bildu no va a seguir hablando de ello, no va a seguir en el barro, y va a hablar de vivienda, de los problemas de los jóvenes para emanciparse, de que se está normalizando la precarización, del sistema de cuidados y de los verdaderos problemas de este país", ha destacado.

La dirigente de la formación soberanista ha señalado que tiene "la sospecha" de que "no vamos a pasar diez días hablando sobre el nuevo trabajo de Andoni Ortuzar", en referencia a su fichaje por Telefónica como nuevo consejero de Movistar Plus, y de que "no va a abrir editoriales ni va a haber declaraciones del lehendakari".

"De verdad, creo que estas puertas giratorias y estos enchufismos tienen mucha peor influencia en nuestro sistema político, en la crisis democrática que vivimos y en la desconfianza y el alejamiento de los ciudadanos respecto a la política. Las puertas giratorias y los enchufismos tienen mucha peor influencia que unas pintadas de Ernai", ha reiterado.

Kortajarena ha denunciado que "son casos que se están acumulando, con Andoni Ortuzar, Arantxa Tapia o Gotzone Sagardui, y creo que nadie va a pensar que el hecho de que hayan estado en política no tenga influencia en esos fichajes".

"Son cuestiones que influyen mucho y de manera muy negativa en nuestro sistema político, y también tienen una enorme influencia negativa en la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia la política", ha asegurado.

TXIKI Y OTAEGI

Por otro lado, Nerea Kortajarena ha destacado que el reconocimiento del Gobierno de España como víctimas a los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, fusilados al final del franquismo, "es una noticia muy importante" y que "en las palabras de los familiares se percibe que les ha dado tranquilidad".

La dirigente de EH Bildu ha criticado que "hayan tenido que pasar 50 años para que se reconozca que fueron víctimas de represión política, que tuvieron un juicio sin garantías y que fueron víctimas del franquismo y de graves vulneraciones de derechos humanos".

Así, ha considerado que el reconocimiento de Txiki y Otaegi como víctimas es "muy necesario y muy importante, no solo para los familiares, sino también en términos sociales y políticos". "Teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, creo que en este país ya no hay nadie que no reconozca que Txiki y Otaegi son referentes antifascistas y antifranquistas", ha indicado.

Por último, ha asegurado que "faltan muchos pasos por dar" en el reconocimiento de las víctimas del Estado, ya que "no ha habido voluntad durante los últimos años y las han hecho sentir como víctimas de segunda". "Creo que es fundamental avanzar en la construcción de toda la memoria y la convivencia", ha concluido.