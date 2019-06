EH Bildu, dispuesta a que se amplíe el plazo para presentar un texto articulado de nuevo estatus, pero acotado

Actualizado 07/06/2019 13:53:41 CET

Cree que no ha habido "voluntad" para elaborarlo, pero afirma que, como "principal impulsor" de la ponencia, quiere que los trabajos concluyan

BILBAO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu está dispuesta a que se amplíe el plazo para que el grupo de expertos designado por los integrantes de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco pueda presentar una propuesta de texto articulado de nuevo estatus para la Comunidad Autónoma Vasca. La coalición soberanista considera, en todo caso, que ese plazo debe ser acotado e ir acompañado de "un compromiso" de los juristas de "cumplir el mandato parlamentario".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunció el pasado 22 de mayo que presentarían a mediados de este mes un texto articulado integral para el nuevo estatus político, al considerar que el trabajo de estos especialistas en el foro parlamentario había entrado en una "situación de impasse". Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, replicó que esperaba que coalición soberanista no quisiera "dinamitar la ponencia".

Fuentes de EH Bildu han señalado, en declaraciones a Europa Press, que ellos han sido los principales impulsores de este foro parlamentario y, por lo tanto, son los "principales interesados en que se terminen los trabajos para redactar el texto articulado".

En este sentido, han insistido en calificar de "histórico" el acuerdo alcanzado con el PNV sobre las bases y principios del documento que debe sustituir al actual Estatuto de Gernika --que incluía el derecho a decidir y el reconocimiento de Euskadi como nación, entre otras cosas--, y en cuya parte social también se incorporó Elkarrekin Podemos.

La formación liderada por Otegi ha recordado que, tras este pacto, se

se encomendó a un grupo de expertos "la traslación jurídica" de los consensos políticos, "salvaguardando las bases y principios acordados", y se les concedió un plazo de tiempo de ocho meses, que concluiría este mes.

Tras señalar que, llegado el plazo establecido incicialmente, "el texto no está ni siquiera cerca de terminarse" porque "no hay ningún capítulo cerrado", considera que no ha sido "por falta de tiempo, porque EH Bildu ha podido completar el articulado jurídico en el mismo periodo".

"FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA"

Por ello, ha destacado que "ha habido falta de voluntad política e intereses electorales por medio". "Por eso, no se ha cumplido el mandato parlamentario", ha aseverado.

No obstante, EH Bildu considera "muy importante culminar estos trabajos", y ha apuntado, en este sentido, que, "en caso de que el grupo de juristas así lo solicitara a la ponencia de autogobierno", estaría dispuesta "a conceder una ampliación de plazo".

Según ha subrayado, "ese plazo debe ser acotado y debe ir acompañado de un compromiso por parte de los juristas de cumplir con el mandato parlamentario, y presentar a la ponencia el texto completo".