EH Bildu y Elkarrekin Donostia denuncian la agresión racista a una persona migrante y piden que se actúe

SAN SEBASTIÁN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin Donostia han denunciado la "grave agresión racista" ocurrida este pasado jueves, alrededor de las doce del mediodía, en la calle Duque de Mandas del barrio de Egia de San Sebastián, en la que una persona migrante recibió varios impactos de un arma de aire comprimido, y han pedido que se actúe contras la actitudes racistas.

EH Bildu, en un comunicado, ha mostrado su "preocupación" ante unos hechos "tan graves" y ha pedido convocar una Junta de portavoces de urgencia. Así, ha mostrado su "apoyo y solidaridad a la víctima" y ha solicitado que "se pongan a su disposición todos los medios municipales".

En esa línea, desde la coalición soberanista ha pedido que el Ayuntamiento donostiarra "sea proactivo ante este tipo de agresiones, actuando contra los discursos y actitudes racistas".

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, ante estos hechos, ha afirmado que "unos ya llevan un tiempo apuntando, como los extremistas, y ahora otros disparan" y ha subrayado que "el futuro de nuestra ciudad depende de que digamos no ahora".