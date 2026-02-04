EH Bildu insiste en que "el país dispone de herramientas suficientes" para establecer un SMI propio

Archivo - La secretaria de Programa de EH Bildu y portavoz parlamentaria, Nerea Kortajarena, en una rueda de prensa en San Sebastián - EH BILDU - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, se ha mostrado convencida de que "el país dispone de herramientas suficientes" para establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, y ha asegurado que la formación soberanista hará "todo lo que esté en sus manos" para lograrlo.

Kortajarena ha valorado, de este modo, la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha desestimado el recurso presentado por los sindicatos ELA y LAB en el que solicitaba que Confebask negocie un SMI propio.

A su juicio, reivindicar un salario mínimo propio "es un acto de justicia y de democracia" porque "el coste de la vida aumenta muy por encima de los salarios, y eso no es justo".

De este modo, ha remarcado que, "frente a los vetos, la desigualdad injusta y la precariedad crónica", EH Bildu considera que "es posible garantizar un salario mínimo adecuado a la realidad socioeconómica de este país que mejore las condiciones de vida de la gente". "En tiempos de incertidumbre, es fundamental garantizar la seguridad en la vida de los trabajadores", ha sostenido.

Nerea Kortajarena se ha mostrado convencida de que "el país dispone de herramientas suficientes para establecer un SMI propio" y, según ha dicho, desde EH Bildu "haremos todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo". "Además de herramientas suficientes, tenemos suficientes competencias para ello. No tenemos que esperar a que en Madrid nos den permiso", ha añadido.

Finalmente, la parlamentaria de EH Bildu ha anunciado que este próximo viernes interpelarán sobre este tema al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en el Parlamento Vasco. Además, en el Parlamento de Navarra han registrado, junto a Geroa Bai, una iniciativa en el mismo sentido.