EH Bildu levantará el 20-N "un muro antifascista y de dignidad" ante el proyecto "totalitario" de Casado y Abascal

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha llamado a levantar el próximo 20 de noviembre en Bilbao "un muro antifascista y de dignidad" ante el proyecto "totalitario y de imposición" de Pablo Casado y Santiago Abascal, que "ni pudieron ni podrán y que en Euskal Herria no tienen ni tendrán cabida".

Oskar Matute ha comparecido este domingo en Bilbao para explicar los últimos detalles de la manifestación que convoca EH Bildu para el 20 de noviembre en Bilbao, a la que están llamados todos los ciudadanos que "aspiran a construir este país de otra manera" y consideran que "Euskal Herria es una nación que debe ser respetada a todos los niveles". En la movilización también denunciarán que "todavía queda pendiente una gran tarea democratizadora" en el Estado.

Matute ha afirmado que el próximo 20 de noviembre "el soberanismo y el independentismo de izquierdas vasco tiene la oportunidad de demostrar que el nuestro es un pueblo vivo, que lucha por construir una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales".

"El 20 de noviembre, quienes anhelamos vivir en un país basado en la igualdad, el respeto al medio ambiente, la justicia social, el derecho a decidir y los principios democráticos tenemos una cita en Bilbao", ha añadido.

Además, ha advertido de que la del próximo sábado "no es una movilización más", ya que "quienes nos quieren ver derrotados y sin ninguna influencia política van a sacar la calculadora y nos van a contar", porque "cuantos más seamos en las calles de Bilbao más se van a preocupar porque más van a ver peligrar sus privilegios".

Tras afirmar que el próximo 20 de noviembre "no valen excusas", ha señalado que "todas las gentes soberanistas, independentistas y de izquierda tenemos que estar en Bilbao para lanzar un mensaje claro a todos esos sectores que quieren que nada cambie de que somos muchos y estamos cada vez más comprometidos con este pueblo y su futuro"

"Somos muchos, a pesar de que han utilizado toda clase de ataques y artimañas par doblegarnos y debilitarnos", ha manifestado, para apuntar que en el barrio de Rekalde de Bilbao "tenemos el recuerdo de lo que han sido capaces de hacer", en referencia a Santi Brouard y Josu Muguruza, dirigentes de HB asesinados por el GAL hace 37 y 32 años, respectivamente. Por ello, ha instado a "llenar las calles de Bilbao con el recuerdo de Josu, de Santi y de tantos otros, para demostrarles que aquí seguimos, más fuertes y con más ganas que nunca, por ellos no cejan en su empeño".

En ese sentido, ha apuntado, en referencia a la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional, que esta semana "hemos sido testigos directos de eso que llaman democracia en España" y ha denunciado que el PP "ha conseguido colar en el Consejo del Poder Judicial a un señor de parte, a un señor de pocos escrúpulos que se mueve como nadie en eso que llaman el estado profundo, que en este pueblo sabemos como nadie cómo se las gasta".

"Un disparate en toda regla y que sería inimaginable en cualquier país democrático de nuestro entorno", ha asegurado, para criticar que "pero hay quien se ha comido ese sapo, pero nosotros no, no pasamos por esa". Además, ha censurado que "intentan tapar sus vergüenzas atacando o hablando de la izquierda soberanista independentista vasca, como si así pudieran conseguir engañar a la opinión pública sobre lo que han hecho".

Por todo ello, ha insistido en que el próximo sábado van a decirle a "los próceres de la derecha, a Casado, Ayuso, Abascal, o al Ortega Smith de turno que ni pudieron ni podrán, que en Euskal Herria no tienen ni tendrán cabida, que el 20 de noviembre vamos a levantar un muro antifascista, un muro de dignidad ante su proyecto totalitario y de imposición".

GOBIERNO VASCO

Por otro lado, ha señalado que "también se producen actuaciones disparatadas en Euskal Herria". A su entender, "no se puede calificar de otra manera el cambio de ley aprobado por el Gobierno Vasco para que los proyectos de interés general se superpongan a los acuerdos municipales, imponiendo así la construcción de proyectos que puedan no quererse por parte de la ciudadanía afectada, ya sean vertederos o cualquier otro proyecto contaminante".

Matute ha denunciado que "la misma semana que el Gobierno Vasco, a través de su consejera Tapia, se ha paseado por la cumbre de Glasgow para decirnos que su gobierno está plenamente comprometido con el medio ambiente han perpetrado este disparate y la pregunta que cabe hacerse es para qué necesitan este cambio de ley, qué tienen en la cabeza y a quién quieren beneficiar, pero nos tememos que la respuesta no sea positiva".

"Si no estamos, si no demostramos nuestra fortaleza, que estamos más vivos y más fuertes que nunca, que no tragamos con sapos, que les vamos a parar los pies y que no vamos a permitir que los intereses de unos pocos se impongan a la mayoría intentarán pasar por encima de nuestros derechos y de nuestra dignidad", ha reiterado, para llamar a "llenar las calles del Bilbao el 20 de noviembre por el futuro de nuestro país y por una Euskal Herria de libre e iguales.