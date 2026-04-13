EH Bildu pedirá a la Diputación Foral de Gipuzkoa que intervenga en la negociación del convenio colectivo de residencias

Archivo - La portavoz de EH Bildu Gipuzkoa, Maddalen Iriarte - EH BILDU GIPUZKOA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu pedirá a la Diputación Foral de Gipuzkoa que intervenga en la negociación del convenio colectivo de las residencias de personas mayores, ya que "necesita una solución urgente". Además, ha recordado a la institución foral que, como responsable de las plazas públicas, "no puede mirar hacia otro lado y debe asumir el liderazgo para resolver el conflicto laboral".

Para la coalición soberanista, "dignificar el sistema de cuidados en Gipuzkoa es una prioridad de primer orden que no puede aplazarse". Así, ha considerado que "una de las claves es mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias", mediante la renovación de un convenio colectivo del sector que se encuentra "obsoleto".

Tras subrayar que "es inaceptable que la precariedad existente en el sector se prolongue por la dejación de las instituciones", la portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha recordado que "casi la mitad de la plantilla trabaja a tiempo parcial, que la brecha salarial sigue siendo elevada y que las cargas de trabajo son excesivas".

Iriarte ha apuntado que, en la actualidad, una cuidadora "solo puede dedicar 92 minutos a cada residente, unos datos que no se corresponden con el modelo de cuidados que defiende la Diputación".

Asimismo, la portavoz de EH Bildu ha señalado que en el último acuerdo presupuestario entre Elkarrekin Podemos y la Diputación se pactó reducir ratios y mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, estas medidas "aún no se han materializado y la negociación sigue bloqueada". Además, tras las últimas huelgas la patronal ha presentado una propuesta que los sindicatos han tachado de "insuficiente".

Ante esta situación, EH Bildu tiene claro que la "principal responsabilidad" recae en la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha incidido en que, como responsable de las plazas públicas, "no puede mirar hacia otro lado y debe asumir el liderazgo para resolver el conflicto laboral y poder así actualizar las condiciones laborales del sector".

En este sentido, la coalición soberanista presentará una propuesta concreta en el pleno de esta semana en las Juntas Generales para que la Diputación participe "activamente" en la negociación del convenio colectivo, "sentándose con sindicatos y patronal para alcanzar un acuerdo sólido y amplio". "Garantizar unos cuidados dignos no es una opción, es una obligación de las instituciones", ha concluido.