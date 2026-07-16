EH Bildu pide aplicar la Ley de Amnistía tras el aval del TJUE, que "corrige" a jueces que "se han situado en rebeldía"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que ahora "toca" aplicar la Ley de Amnistía después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que "corrige" a los jueces que se han "situado en rebeldía" frente a la norma aprobada por el Parlamento.

En la red social X, Aizpurua ha destacado que Europa ha avalado,una vez más, la Ley de Amnistía, "y vuelve a corregir a quienes, desde el poder judicial español, se han situado en rebeldía frente a una ley aprobada democráticamente" por la mayoría de la Cámara Baja.

"Se confirma así lo que llevamos tiempo defendiendo: los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión, sino con diálogo, negociación y democracia", ha enfatizado.

Por ello, ha dicho que "ahora toca aplicar la amnistía a todas las personas represaliadas en Catalunya y abrir, de una vez, el camino a las soluciones políticas".