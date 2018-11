EH Bildu pide al PNV que se "mueva" y "formule propuestas" si quiere su apoyo a los Presupuestos de 2019

Publicado 03/11/2018 10:29:20 CET

Casanova advierte a los jeltzales de que un hipotético acuerdo presupuestario "puede ser fácil pero no gratis"

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha instado al PNV a "moverse" y "formular propuestas" si quiere contar con su apoyo a los Presupuestos de 2019. Asimismo, ha advertido de que un hipotético acuerdo "puede ser fácil pero no gratis".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova se ha referido a la negociación presupuestaria en Euskadi y la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita al Ejecutivo Vasco, integrado por PNV y PSE, aprobar las Cuentas de 2019.

Tras reconocer que no sabe "si está cerca o no" un acuerdo, Casanova ha apostado por ser "prudente. "Como dijeron Andoni Ortuzar e Itxaso Atutxa respecto a la negociación de los PGE, esto puede ser fácil pero no gratis", ha advertido.

A su juicio, los partidos políticos tienen "obligación" de poner encima de la mesa sus planteamientos e intentar introducir parte de su visión en el proyecto de presupuestos.

"La realidad es que los últimos dos años ha habido un acuerdo estructural entre PP y el Gobierno Vasco para aprobar las medidas económicas y los presupuestos, pero eso se le ha caído al Ejecutivo porque el PP, por un posicionamiento político, se ha autoexcluido", ha considerado.

Según ha incidido, EH Bildu podría "aprovecharse de la debilidad del Gobierno" e impedir así que pudiera aprobar las Cuentas, pero "eso no aporta nada y supone entrar en politiquerías".

"PROPUESTA LEGAL"

"Si podemos conseguir unos Presupuestos nuevos e introducir elementos favorables a la mayoría de la ciudadanía vamos a tratar de hacerlo. La propuesta de EH Bildu es posible legal y económicamente, así como deseable porque conecta con la agenda de problemas de la ciudadanía: empleo y pensiones", ha valorado.

Según ha defendido, la propuesta de la coalición soberanista es "legal" porque no se trata de crear "un sistema paralelo de pensiones sino de dar complementos desde la órbita de la asistencia social para la cual tenemos plenas competencias". "Y es posible económicamente porque este Gobierno ha decidido unilateralmente que va a ser más papista que el Papa y va aplicar unos criterios de déficit más restrictivos de lo que la normativa impone", ha criticado.

Por todo ello, ha defendido que es al PNV a quien "le corresponde moverse", ya que la formación jeltzale "tiene un pedir que parece un dar" y "es él quien necesita apoyos y quien debe hacer propuestas".

"Están tan convencidos de la bondad de lo que hacen que creen que los demás debemos darnos codazos por apoyarlas. Si quieren apoyo a los prepuestos que se muevan, formulen propuestas y busquen dar encaje a las demandas de los grupos", ha finalizado.