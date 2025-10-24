EH Bildu se pregunta "cuál va ser la percepción social" de la Ertzaintza "si protege a los fascistas"

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reclamado este viernes que se "replantee" la práctica policial de la Ertzaintza, ya que, de no hacerlo, se ha preguntado "cuál va a ser la percepción social" de la Policía vasca "si protege a los fascistas y pega a los que están en su contra".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Aizpurua ha asegurado que "no hubiera ocurrido nada" el pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz si se hubiera prohibido el acto que Falange Española con motivo del día de la Hispanidad.

Así, la representante soberanista ha destacado que "la manifestación de Falange no se debía haber producido" y que "es ahí donde hay que poner el foco".

En este sentido, ha considerado que el Gobierno Vasco y su consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "le dan la vuelta a la situación" y pretenden "desviar la atención y poner el foco en EH Bildu" con declaraciones como que el objetivo de los contramanifestantes en Vitoria-Gasteiz "era la Ertzaintza, no la Falange".

"Lo que hay que hacer es replantear la práctica policial de la Ertzaintza. Necesitamos otro modelo policial, ya que, mientras no se haga, ¿cual va a ser la percepción social si ves que vienen los fascistas y la Ertzaintza los protege y pega a los que está en su contra? No digo que sea normal, pero tiene una lógica. Hay que cambiar la percepción social de la Ertzaintza", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que, ante actos "de provocación" como el de la Falange en la capital alavesa el 12 de octubre o el del comunicador Vito Quiles en Granada este pasado jueves, el Gobierno español debe ser "ejemplar" y "llevar hasta el final" la Ley de Memoria Democrática.

"De lo contrario, la sensación que queda es de impunidad si no tiene ninguan consecuencia cantar el 'Cara al sol', andar con el brazo levantado y hacer gestos fascistas en público sin ninguna vergüenza. Son fascistas, y ensalzar el fascismo y una dictadura, como hacen ellos, no entra de ninguna manera en la libertad de expresión", ha asegurado.

"UTILIZACIÓN" DE CASOS DE CORRUPCIÓN

Por otro lado, Mertxe Aizpurua ha afirmado que "la utilización" por parte del PP de los supuestos casos de corrupción en el PSOE "no le ha salido bien" a la formación popular, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estaba más débil hace dos meses de lo que está ahora".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso ha señalado que "puede pasar cualquier cosa" con la actual legislatura, y que la previsión es que su fin "puede ser en cualqueir momento", ya que, principalmente, "puede suceder cuando quiera Pedro Sánchez".

"No sé si va a ser tan inminente. Es cierto que el PP ha utilizado los casos de corrupción, aunque no sé si ya ha tirado la toalla, porque no le ha salido bien. Hace dos meses veía a Sánchez más débil de lo que está ahora. Tiene voluntad firmer de seguir adelante y los mensajes que llegan del Gobierno son que tienen la intención de continuar", ha explicado.

Además, ha considerado que han salido "muchas informaciones" relacionadas con casos de corrupción en el PSOE o en el entorno del presidente y que "es bastante complicado saber cuales son verdad y cuales mentiras interesadas".

En este sentido, Aizpurua ha destacado que en EH Bildu "siempre hemos estado contra la corrupción" y que van a ser "minuciosos y exigentes", aunque ha considerado que con el actual Gobierno central "no se ha llegado a ese punto y no vamos a retirar ese apoyo puntual que damos por lo que ha salido hasta hoy".