EH Bildu se pregunta "cuántos 'de migueles' hay o ha podido haber" y denuncia falta de medios para perseguir estos casos

Estarrona cree que "decir que el PNV no tenía nada que ver" cuando los condenados "eran el PNV" es un debate que "está superado"



VITORIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha defendido que, tras la confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de las principales condenas impuestas por el 'caso de Miguel', es necesario preguntarse "si de Miguel es la punta del iceberg o cuántos 'de migueles' hay o ha podido haber" y ha denunciando que existe "una falta de medios importantes" para perseguir este tipo de casos.

Tras señalar que "los miembros de la ejecutiva del PNV Araba han sido condenados por unos hechos delictivos muy importantes", ha afirmado que "decir que el PNV no tenía nada que ver cuando ellos mismos eran el PNV, es un debate que está superado".

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca para presentar una proposición de ley registrada por la coalición para crear un nuevo Centro de Estudios de Opinión, Estarrona ha sido preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica las principales condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Álava por una red dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

Estarrona ha afirmado que "era el propio PNV quien está implicado en esta trama, las personas que estaban en la Ejecutiva del PNV en Araba" y ha subrayado que "los miembros de la ejecutiva del PNV Araba han sido condenados por unos hechos delictivos muy importantes", por lo que cree que "decir que el PNV no tenía nada que ver cuando ellos mismos eran el PNV, es un debate que está superado".

Además, ha expresado su "preocupación" al preguntarse "cuántos 'de migueles' ha podido haber y hay en este país", y ha recordado que su partido ha denunciando que hay "una falta de medios importantes" para perseguir este tipo de casos porque "no hay Fiscalía anticorrupción, no hay una oficina de buenas prácticas y contra el fraude --como hemos propuesto en ocasiones-- y no hay interés en que las haya en este país".

El parlamentario de EH Bildu también ha afirmado que su partido ha denunciado en varias ocasiones que en la Ertzaintza "no hay personal cualificado para delitos económicos, informáticos, etcétera" y ha subrayado que esto "se ha puesto muchas veces en evidencia" y "la propia Fiscalía en sus informes anuales, también denuncia que no hay medios suficientes para hacer frente a la corrupción". "Esa es una de las primeras consideraciones que deberíamos hacer", ha insistido.

Asimismo, ha reiterado que es necesario preguntarse "si de Miguel es la punta del iceberg o cuántos 'de migueles' hay o ha podido haber" y ha criticado que "parece que el caso De Miguel nos pilla por sorpresa" pero ha citado el caso Balenciaga, Denokin, Epsilon, el caso Hiriko, la Hacienda de Gipuzkoa, Irun, los purines de Karrantza, para afirmar que "en todos estos, el nexo de unión es uno".

Preguntado sobre si cree que el propio PNV está implicado en esta trama, Estarrona ha afirmado que "negar eso está fuera de la realidad". El parlamentario de EH Bildu ha recordado que los principales condenados "eran el propio PNV", ya que formaban parte de la Ejecutiva de este partido en Álava. "Ha habido intentos de apartarlos de las sigas; pero no hay duda, y la gente lo tiene claro".