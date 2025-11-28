EH Bildu presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa para 2026

La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, la responsable de política institucional, Zelai Amenabarro - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha presentado "por responsabilidad" una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Diputación de 2026. Así, ha considerado que, una vez finalizado el plazo de enmiendas a las Cuentas para el próximo año, PNV y PSE, partidos que conforman el gobierno foral, "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria". No obstante, la formación soberanista "no cierra la puerta" a seguir negociando.

En un comunicado, EH Bildu ha explicado que enmendado a la totalidad las cuentas de 2026 "desde la responsabilidad de ser la primera fuerza política de Gipuzkoa y representar a la mayoría de la ciudadanía del territorio".

En esa línea, ha señalado que en las últimas semanas ha realizado "un esfuerzo sincero por mejorar el presupuesto" presentado por la Diputación, "haciendo aportaciones concretas, e intentando tejer amplios acuerdos de país".

La formación soberanista ha afirmado que, durante el proceso de elaboración de los presupuestos, "las reiteradas peticiones de información al Gobierno han llegado tarde en el tiempo, y sin estar suficiente detalladas".

A principios de esta misma semana, EH Bildu trasladó a la Diputación una propuesta integral de 52,3 millones de euros pero "la respuesta no ha llegado aún". En este contexto, EH Bildu ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando". La próxima semana se reunirá con representantes de la Diputación para seguir abordando la posible mejora los presupuestos.

"PREVENCIÓN"

Sin embargo, teniendo en cuenta que este viernes termina el plazo para presentar enmiendas, y "como prevención", la izquierda soberanista ha presentado una enmienda a la totalidad.

"Está por ver si la Diputación quiere recorrer el camino de la mano de los partidos retrógrados y residuales del territorio, dando la espalda a la gran mayoría de la ciudadanía, y reduciéndolo a la mera aritmética", ha apuntado la portavoz, Maddalen Iriarte.

Si esto es así, EH Bildu reitera que "en ningún caso" apoyará un presupuesto que "excluya cambios estratégicos en el sistema de vigilancia, o que no contemple el acompañamiento público de las pequeñas y medianas empresas, o que no contemple un potente plan de promoción del euskera, o que no recoja compromisos para solucionar el problema de la vivienda, entre otros".

De esta forma, ha asegurado que si la Diputación "cambia la postura mostrada hasta ahora y da pie a una negociación honesta", se compromete a "retirar la enmienda a la totalidad con el objetivo de lograr un presupuesto que responda a las necesidades de los guipuzcoanos".