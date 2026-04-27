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BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu propone un nuevo estatus jurídico para dar al euskera su condición de "lengua nacional" dentro de un proceso para abrir una nueva etapa de revitalización del euskera. La formación soberanista asegura que es que "más necesario que nunca" un acuerdo de país y defiende una "gran actualización" de la ley del euskera.

Estos planteamientos se recogen en el documento "Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización", que ha sido votado este fin de semana por las bases de EH Bidu y aprobado con el 97,29% de los votos

En su documento, EH Bildu alerta de que el proceso de revitalización del euskera está inmerso "en una fase de estancamiento" y asegura que es precisa "una "transformación a gran escala".

La formación soberanista plantea "dar pleno desarrollo jurídico al euskera como lengua propia y a su condición de lengua nacional". "Para poner en marcha eficazmente la nueva política lingüística es imprescindible contar con un nuevo estatus jurídico del euskera, una arquitectura renovada y actualizada", asegura.

El texto subraya la necesidad de "construir para ello un nuevo estatus que asuma el euskera como lengua nacional, que aporte medios y garantías jurídicas para pasar de la euskaldunización de las personas a la euskaldunización de los espacios; que vaya de la protección de las libertades individuales hasta la potenciación también de las áreas funcionales".

A su juicio, se debe "avanzar hacia un nuevo y actualizado paradigma que combine la perspectiva individual (reconociendo y garantizando los derechos lingüísticos) y la perspectiva colectiva (dimensión social de la lengua)".

Para este camino de "pleno desarrollo jurídico a la naturaleza de la lengua propia y nacional", EH Bildu urge a "adecuar el entramado jurídico del euskera en toda Euskal Herria, para blindar los avances realizados para acabar con la desoficialización, para dar más pasos y alcanzar el mismo estatus jurídico que las lenguas hegemónicas y poder decidir como pueblo las líneas maestras de la política lingüística".

EN NAVARRA

Tal como asegura, en Navarra impulsarán "con firmeza e imaginación la finalización del fraccionamiento administrativo denunciado reiteradamente por el Consejo de Europa, superando los límites impuestos por la zonificación".

"Deberíamos emprender un camino audaz e ingenioso, teniendo en cuenta que dos tercios de la población vive en la zona mixta, en la que existen condiciones objetivas y acuerdo social para promover cambios. Todas las Administraciones tienen responsabilidad en la normalización del euskera, desde el nivel menor hasta el máximo nivel", subraya.

En cuanto a la arquitectura jurídica, apuesta por dar "saltos en todos los territorios del euskera y en todas las escalas institucionales que afectan a la ciudadanía vasca: en el Consejo de Europa y en el Parlamento europeo; en la legislación de los Estados español y francés; en el nuevo estatus para la Comunidad Autónoma del País Vasco; en los regímenes específicos de Euskadi y Navarra".

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Las líneas estratégicas que pide impulsar son la Ley del euskera de Euskadi que, en su opinión, "precisa de cambios en el modelo de los derechos lingüísticos individuales para avanzar hacia un modelo que posibilite la euskaldunización de los ámbitos".

También incide en el nuevo estatus jurídico en la Comunidad Autónoma Vasca, en "acabar con el fraccionamiento administrativo y la zonificación de Navarra, y avanzar hacia el reconocimiento del euskera como lengua oficial propia de Navarra".

"Para dar seguridad jurídica al sistema de perfiles lingüísticos y a la política lingüística de la administración, y comenzar a llenar de contenido la palabra 'salto'", pretende impulsar cambios en la ley.

"Seguiremos trabajando para que el euskera sea oficial en Europa y para que los derechos lingüísticos se garanticen en los regímenes europeos", insiste.

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

EH Bildu plantea "cambios en la legislación española e incorporar la perspectiva lingüística en las decisiones y normativas, por ejemplo impulsando la propuesta de ley ómnibus de la 'Ley Orgánica para la garantía del plurilingüismo y los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante las instituciones del Estado' en colaboración con las lenguas de otros pueblos y naciones".

Otras de sus pretensiones son "impulsar laboratorios, escuelas y espacios de formación en el ámbito del derecho lingüístico; trabajar en el régimen jurídico para establecer el principio de 'no regresión'; y política transversal de apoyo a la consecución de los retos como pueblo".

MIGRACIÓN

También llama a "organizar una acogida lingüística adecuada, eficaz y acogedora para las personas que vendrán a trabajar y vivir" a Euskadi en la próxima década, "y hacer del euskera una herramienta para avanzar en el bienestar y en la trayectoria profesional".

"Hay que buscar que el euskera se convierta en puente y compañero de viaje. Para ello, es imprescindible analizar las motivaciones, actitudes y situaciones de las mujeres que han venido a realizar labores de cuidados u otros contextos precarizados, y a partir de ahí diseñar políticas de inclusión en la comunidad, porque somos conscientes del impacto que han tenido en la transmisión. Es un reto complicado, pero de vital importancia", asevera.

Asimismo, la formación soberanista cree que se necesita "un acuerdo de país, más necesario que nunca y asegura que "trabajará incansablemente en ese objetivo"

(Habrá ampliación)