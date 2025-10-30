EH Bildu, PSE-EE y Sumar comparecen de forma conjunta en el Parlamento Vasco para "visibilizar la mayoría progresista"

Las parlamentarias Amancay Villalba (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) y el parlamentario Jon Hernández (Sumar) han comparecido ante los medios de comunicación para leer una declaración conjunta - EUROPA PRESS

EH Bildu, PSE-EE y Sumar han comparecido conjuntamente en el Parlamento Vasco para "visibilizar la mayoría progresista" de la Cámara --en la que suman 40 escaños frente a los 35 que representan PNV, PP y Vox--, ante la "maniobra" del Partido Popular para evitar, con la retirada de su iniciativa original sobre este asunto, la aprobación de una enmienda acordada por estas tres formaciones para reclamar "consenso" institucional en el diseño del centro para personas refugiadas proyectado para Vitoria-Gasteiz.

Las parlamentarias Amancay Villalba (EH Bildu), Patricia Campelo (PSE-EE) y el parlamentario Jon Hernández (Sumar) han comparecido ante los medios de comunicación para leer una declaración conjunta en relación a la decisión del PP de retirar su iniciativa sobre el centro de refugiados proyectado para el barrio de Arana, en Vitoria-Gasteiz, para impedir así que se aprobara la enmienda a dicho texto acordada por estas tres formaciones, que suman mayoría en la Cámara vasca.

La decisión del PSE-EE de firmar una iniciativa conjunta con EH Bildu y Sumar supone un paso más en el distanciamiento en materia migratoria entre socialistas y PNV --socios de gobierno en el Ejecutivo vasco y en las principales instituciones de Euskadi--, y se suma a las diferencias surgidas entre ambas formaciones en otros temas, como el autogobierno.

A través de esta declaración, EH Bildu, PSE y Sumar han denunciado que con esta "sorprendente maniobra" se ha pretendido "evitar que el Parlamento Vasco expresara, de forma mayoritaria, una posición constructiva sobre la acogida de personas solicitantes de asilo y sobre el proyecto del centro de protección internacional en Arana".

"TIEMPOS OSCUROS"

Ante esta situación, han querido "visibilizar la mayoría progresista del Parlamento y su compromiso por abordar este debate desde la responsabilidad, la defensa de los derechos humanos y la apelación al diálogo y al consenso social e institucional".

Estas tres formaciones han alertado de que "vivimos tiempos oscuros en los que el auge del autoritarismo nos obliga a ser especialmente responsables a la hora de afrontar debates complejos". "No todo vale por un puñado de votos y no son aceptables los discursos que, anteponiendo intereses partidistas, alimentan posiciones que ponen en riesgo la cohesión social".

Villalba, Campelo y Hernández no han aclarado a qué partidos estaban dirigidos estos reproches, dado que han declinado aportar más explicaciones más allá de las recogidas en el texto que han leído.

En su enmienda, que ha decaído al haber sido retirada la iniciativa original del PP, EH Bildu, PSE-EE y Sumar expresaban su "compromiso" con los derechos humanos, con la acogida "responsable", y con "el respeto a la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que se ven obligadas a huir de sus países por conflictos bélicos, persecución política o razones humanitarias".

A su vez, a través de esta enmienda, llamaban a "la responsabilidad de los actores políticos e institucionales en la construcción de un discurso basado en los derechos humanos y la convivencia".

"RECHAZO A LA XENOFOBIA"

En este sentido, expresaban "la necesidad de colaboración de las instituciones para garantizar una acogida adecuada, inclusiva y respetuosa, basada en la solidaridad y en el rechazo a cualquier forma de xenofobia o discurso discriminatorio".

EH Bildu, PSE-EE y Sumar también instaban al Gobierno de España a "abordar un diálogo constructivo junto al Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz, con el fin de consensuar el diseño, desarrollo y gestión de los recursos y servicios vinculados al proyecto de nuevo centro de protección internacional" proyectado en el barrio de Arana de la capital alavesa.

En la enmienda se indicaba que este dialogo "deberá abarcar, al menos, una planificación adecuada de sus infraestructuras, el dimensionamiento y alcance del recurso, la provisión de servicios sociales, sanitarios y educativos que cubran las nuevas necesidades generadas, así como el dialogo con el tercer sector social local".

Además, pedían establecer canales de información y participación ciudadana, así como "espacios de cooperación y coordinación que garanticen su encaje dentro del Pacto Social Vasco para la Migración y el modelo vasco de acogida".