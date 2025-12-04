EH Bildu rechaza "sin ambages" la pancarta en Vitoria donde se señala con una diana al líder del PSE-EE

Archivo - Los dirigentes de EH BIldu Pello Otxandiano y Arnaldo Otegi- Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha rechazado "sin ambages" la pancarta aparecida este pasado miércoles en Vitoria-Gasteiz en la que aparecía, entre otros, una foto de secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en una diana, y ha hecho una llamamiento para que no se utilicen este tipo de hechos "para tratar de recrear virtualmente un pasado amplia y afortunadamente superado".

En un comunicado, la formación soberanista ha considerado que "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos", y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país".

"Creemos necesario situar este tipo de hechos, en todo caso puntuales, en su justa dimensión, y no utilizarlos para tratar de recrear virtualmente un pasado amplia y afortunadamente superado en Euskal Herria", ha señalado.

El pasado martes, EH Bildu también rechazó las pintadas realizadas en la sede del PP de Bilbao.