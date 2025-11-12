EH Bildu reclamará en el Congreso que se paralice la tramitación del tramo del TAV entre Ameyugo y Manzanos

VITORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu reclamará en el Congreso de los Diputados, el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava la paralización de la tramitación del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Ameyugo (Burgos) y la localidad alavesa de Manzanos, una obra que supondría la entrada de esta infraestructura en el territorio alavés por el sur.

La formación soberanista ha afirmado, a través de un comunicado, que antes de acometer esta obra se debe analizar la posibilidad de poner en marcha la alternativa para modernizar el actual corredor, un proyecto que permitiría "albergar un tren de altas prestaciones que conviva con un tren público y social".

A través de una moción que defenderá en el Congreso, el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Álava, EH Bildu pide solicita a Adif Alta Velocidad que no saque a licitación las obras del tramo entre Ameyugo y Manzanos hasta "que no se analice en profundidad" la viabilidad de la alternativa recogida en el 'Análisis de trazados y propuesta para un tren público social en Burgos, Araba y Nafarroa'.

La coalición ha explicado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pretende licitar en 2026 los tramos pendientes de la línea entre Burgos y Vitoria-Gasteiz.

Pero para EH Bildu, "los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones y la modernización del actual corredor ferroviario es una oportunidad adecuada y razonable para responder de forma útil, sostenible, rápida y rentable a los retos actuales".

COHESIÓN TERRITORIAL

En ese sentido, ha reclamado una alternativa que "desde la responsabilidad, garantice la cohesión territorial, protegiendo el entorno y aportando un beneficio social y económico para la ciudadanía".

"La modernización del actual corredor permite unir las capitales en tiempos competitivos y disponer de un tren público y social de calidad con paradas locales y paradas renovadas", ha manifestado.