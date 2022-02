EH Bildu ve "posibilidades" de lograr "un primer gran acuerdo de país" en Educación y espera poder sumar a Podemos

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, ve "posibilidades" de que se logre "el primer gran acuerdo de país" con un pacto educativo en Euskadi y ha asegurado que su formación va a hacer "todo lo que esté en sus manos" para ello. Asimismo, ha afirmado que hay que hacer "todo lo posible" para que también Elkarrekin Podemos-IU esté en ese acuerdo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha señalado que EH Bildu considera que el borrador de conclusiones de la ponencia que analiza el futuro del sistema educativo vasco en el Parlamento recoge "los ingredientes fundamentales para alcanzar un acuerdo transversal", pero es "mejorable" y que hay aspectos que "requieren de mayor definición" y otros que han quedado "un poquito flojos".

Por ello, EH Bildu realizará diferentes aportaciones al documento en el proceso que se abre ahora tras su presentación el pasado martes, para "conseguir el texto más claro, más preciso y que mayor confianza dé" para que la futura ley de Educación parta de "unas bases sólidas".

Otxandiano ha defendido la importancia de "hacer un pacto de país en términos de Estado", con un modelo "propio", que no suponga "importar ningún modelo", y, si bien ha precisado que no se puede decir que el acuerdo "esté hecho", ha insistido en que "el no acuerdo no es una opción".

"Tenemos graves amenazas: la bajada de la natalidad, la segregación, el retroceso en el proceso de euskaldunanización", ha advertido el representante de EH Bildu, que ve "posibilidades" de alcanzar un acuerdo que no va a ser "perfecto para nadie" y en el que "todos" tendrán que "dejar cosas a un lado".

Tras remarcar que sería "el primer gran acuerdo de país" en un tema "fundamental", ha asegurado EH Bildu va a hacer "todo lo que esté en sus manos" para que "este proceso salga adelante y termine en un estadio de éxito".

En esta línea, ha considerado que hay que hacer "todo lo posible" para que Elkarrekin Podemos-IU también esté en el acuerdo y, por su parte, según ha afirmado, EH Bildu lo va a intentar. "Los retos que visualizamos son similares y puede haber divergencias en un aspecto u otro, pero sí es posible ese gran acuerdo en el que Podemos esté presente", ha opinado.

Otxandiano, que ha planteado que el pacto educativo es "casi más importante" que la futura ley de Educación, ha explicado que la coalición soberanista ha mantenido con el PNV --una formación con la que tienen "relaciones normalizadas" y hablan de "muchos temas"-- "horas" de conversaciones en el asunto del pacto de Educación.

A su entender, "es una buena noticia que seamos capaces de converger en una visión general pero habrá que ver si somos capaces de llevar el proceso a su término con la aprobación de la ley".

INDEPENDENTISTA

Por otro lado, preguntado por las declaraciones del delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, en las que aseguraba que la participación en la política estatal del PNV y EH Bildu y el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a favor de "los intereses vascos" han propiciado a que, después de décadas, se vea "con naturalidad la pertenencia" de Euskadi a España, Otxandiano ha reiterado que EH Bildu es una formación "soberanista, independentista, persigue la emancipación social nacional" y, sobre todo, hace sus planteamientos "mirando a este país".

Según ha indicado, su intervención en las instituciones españolas persiguen "el fortalecimiento de una estrategia autocentrada en términos independentistas".

SUSPENSIÓN DE AFILIACIÓN EN EA

Finalmente, ha expresado "máximo respeto" respecto a la situación que vive Eusko Alkartasuna, después de que la Ejecutiva Nacional de EA haya decidido suspender de afiliación a Maiorga Ramírez, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga, Miren Aranoa y Esther Korres.

En todo caso, ha asegurado que EH Bildu es una organización "capaz de albergar en su seno la diversidad que ofrecen los partidos" que la conforman.