La EHU celebrará el acto de fin de estudios de todos sus centros y grados el 12 de junio en San Mamés

Archivo - El cielo con nubes y claros en Bilbao, desde San Mamés - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de todos los centros y grados de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) celebrarán el próximo 12 de junio, de forma conjunta, en el estadio de San Mamés, el acto de fin de estudios. La universidad pública vasca ha hecho "un llamamiento especial" familiares y allegados de los estudiantes a acudir y ver "ver la orla de en las pantallas gigantes del campo".

Según ha informado la EHU, el campo estará ocupado por estudiantes de grado y posgrado de los 20 centros de la EHU. El estudiantado de grado que vaya a finalizar sus estudios, las y los de posgrados y másteres, así como las y los graduados de las aulas de la experiencia serán quienes ocupen los asientos que se instalarán en el centro del propio campo.

La institución académica ha precisado que "de hecho, serán las y los estudiantes que finalizan sus estudios este curso, los verdaderos protagonistas el 12 de junio".

Las pantallas gigantes que se instalarán en el campo servirán para mostrar las fotos de las orlas de los alumnos y también se proyectarán en directo otras imágenes que vayan tomando.

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha asegurado que se trata de "un día que los estudiantes recordarán para siempre", en el que "se reconocerá el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí, un día para compartir con las familias".

Las familias tendrán la oportunidad de fotografiarse con los graduados en los 'photocalls' que se habilitarán cerca del estadio. Las entradas para acudir se pueden adquirir online.

De acuerdo con "la solemnidad de los actos académicos" y el estudiantado vestirá ese día, además de la banda de su área de conocimiento, la txapela del mismo color, "elemento que se ha añadido para el evento".

Durante el acto, se intercalarán espectáculos en directo de Nogen, Janus Lester, Eñaut Elorrieta (junto a Sol Band con Gaza), Maialen Lujanbio o Amets Arzallus, todos ellos exestudiantes de la EHU, al igual que la presentadora y el presentador Nerea Reparaz y Julen Telleria.

El 12 de junio también se entregarán los premios EHUAlumni primera edición a la arquitecta y diseñadora Sofia Arribas, la ingeniera Itxaso Ariza, el abogado y primer presidente de EHUalumni Iñigo Lamarka, la economista y gerente Teresa Madariaga, la química y una de las primeras mujeres en estudiar en la Facultad de Ciencia y Tecnología Carmen Mijangos y la entrenadora y exjugadora de fútbol Iraia Iturregi.

Todos ellos son representantes de varias generaciones de exestudiantes la EHU "que han tenido una significativa trayectoria profesional" y que recibirán "un sentido homenaje como representantes de los valores de la universidad pública".

La universidad ha organizado autobuses, desde San Sebastián y Vitoria para los familiares y estudiantes que se desplazarán a Bilbao. Los billetes de ida y vuelta están a la venta a 13 euros y la fecha para la inscripción estará abierta hasta el 10 de junio.