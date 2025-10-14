EHU Quantum Center destaca que BasQ crea una plataforma que puede transformar el alcance de la labor universitaria

Inauguración del primer IBM Quantum System Two de Europa, en el centro Joxe Mari Korta, a 14 de octubre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Arnaitz Rubio - Europa Press

Pondrá en marcha en el edificio María Goyri (Campus de Bizkaia) un innovador espacio dedicado a las tecnologías cuánticas

SAN SEBASTIÁN, 14 (EUROPA PRESS)

El director de EHU Quantum Center, Aitor Bergara, ha destacado que la inauguración del ordenador cuántico Basque Quantum (BasQ) "no sólo es simbólica, sino que crea una plataforma concreta que puede transformar el ritmo y el alcance de la labor que llevamos a cabo en el EHU-QC, ampliando nuestra capacidad operativa interna para experimentar con algoritmos cuánticos reales".

Además, ha señalado que sirve como plataforma para "proyectos colaborativos con empresas o grupo externos, y abriendo nuevas líneas de investigación aplicada orientadas al hardware cuántico, calibración, corrección de errores, optimización de arquitecturas, entre otras líneas de estudio".

Desde la Universidad del País Vasco han recordado que, junto con otros agentes académicos, investigadores e industriales, la EHU es uno de los agentes estratégicos que se sitúan en el contexto de esta iniciativa, liderada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, junto con las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

El IBM Quantum System Two, el ordenador cuántico más avanzado de Europa, ubicado en el nuevo edificio Ikerbasque, en San Sebastián, ha sido inaugurado este martes en un acto que ha contado con la presencia de una nutrida representación institucional y del tejido socio-empresarial vasco, entre los que estaban el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa, Juana Goizueta, el vicerrector de Investigación, Jon Umerez, y la vicerrectora de Transferencia e Internacionalización, Gotzone Barandika.

El EHU Quantum Center cuenta con más de 100 investigadores y, en formación, desde hace 15 años ofertan el Master en Ciencias y Tecnologías Cuánticas, primero del Estado en esa temática durante muchos años.

EHU-QC tiene como objetivos "investigar tanto aspectos fundamentales como aplicaciones emergentes, formando especialistas capaces de diseñar, comprender y utilizar tecnologías cuánticas en un momento de alta demanda". Otro de los objetivos es promover que los resultados científicos lleguen al ámbito empresarial y productivo, "en aras de situar a la EHU, y al País Vasco, como referentes en el ámbito cuántico, fomentando colaboraciones nacionales e internacionales mediante congresos, talleres y redes de investigación", ha explicado Bergara.

CAMPUS DE BIZKAIA

En esa línea, ha apuntado que el EHU Quantum Center de la EHU pondrá en marcha en el edificio María Goyri (Campus de Bizkaia) un innovador espacio dedicado a las tecnologías cuánticas, en colaboración con Tecnalia y con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Bizkaia Quantum Hub.

"El proyecto incluye la creación de un Laboratorio de Sensórica Cuántica basada en centros de nitrógeno-vacante (NV) en diamante -una de las tecnologías cuánticas con aplicaciones más inmediatas en medicina, biología, industria y materiales-, un Aula Universidad-Empresa orientada a la formación y la transferencia de conocimiento, un Laboratorio de Alfabetización Cuántica para la divulgación y la enseñanza práctica, y un clúster de cómputo que permitirá simular procesos cuánticos y apoyar el trabajo experimental", ha detallado.

Esta infraestructura convertirá el edificio María Goyri en el "núcleo experimental" del EHU Quantum Center, "reforzando el liderazgo de la EHU y del País Vasco en la segunda revolución cuántica, al tiempo que impulsa la colaboración entre ciencia, industria y sociedad", ha concluido.