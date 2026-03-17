ELA afirma que la huelga ha empezado "muy fuerte" y es "un clamor" la demanda de un salario mínimo propio

Piquete en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha afirmado que la huelga general en Euskadi por un salario mínimo propio ha empezado "muy fuerte" y el seguimiento y las movilizaciones de este martes evidencian que es "un clamor" esta reivindicación.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Sindicalización de ELA, Ane Miren Zelai, ha hecho esta valoración de las primeras horas de de la huelga general convocada para este martes por este sindicato, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru para reclamar un salario mínimo propio de, al menos, 1.500 euros.

En esas primeras horas, los sindicatos convocantes han destacado el "amplio seguimiento" y Ane Miren Zelai ha mostrado su satisfacción porque la huelga "ha empezado muy fuerte, con mucha fuerza" y la respuesta "ha sido muy clara".

La responsable de ELA cree que, tanto Confebask, a la que instan a negociar ese salario mínimo propio, como el Gobierno vasco están "tomando nota" de que es una reivindicación que "tiene movimiento y hay partido". "Tanto el seguimiento como las movilizaciones confirman que esto es un clamor", ha añadido.

Ane Miren Zelai ha afirmado que lo que está "claro" es que Confebask "sin presión, ya sea de la clase trabajadora o del Gobierno, no va a mover nada". "Tenemos que apretar por las dos partes y esta es la única forma que nos han dejado", ha apuntado.