ELA dice que Osakidetza se ha visto "obligada" a abonar los atrasos de la carrera profesional

Afirma que, si no hay "medidas concretas y efectivas", mantendrán la huelga en Atención Primaria del 17 de mayo

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

ELA ha mostrado su satisfacción porque Osakidetza vaya a abonar los atrasos de la carrera profesional, una decisión a la que se ha visto "obligada". Por otra parte, ha adelantado que, si el Servicio Vasco de Salud no adopta "medidas concretas y efectivas" para mejorar la Atención Primaria, mantendrán la huelga del 17 de mayo.

Representantes de este sindicato se han concentrado a partir de las diez y media de la mañana ante la Dirección General de Osakidetza en Vitoria, coincidiendo con la celebración de la mesa sectorial en la que el Servicio Vasco de Salud ha hecho este anuncio y en la que también se ha abordado la situación de la Atención Primaria.

La portavoz de ELA, Esther Saavedra, ha manifestado su satisfacción por la decisión de abonar los retrasos en la carrera profesional, aunque cree que "no es algo que Osakidetza haya hecho con buena voluntad", sino que "se ha visto en la obligación" de pagar esas cuantías ante las resoluciones judiciales.

No obstante, el sindicato ha señalado que, con esta decisión, "no queda resuelto" el tema del desarrollo profesional, ya que, desde 2011 no ha habido ninguna convocatoria.

Por otra parte, ante la voluntad abierta al diálogo mostrada por Osakidetza en la mesa sectorial para mejorar las condiciones en Atención Primaria, Esther Saavedra ha señalado que mantendrán la huelga prevista para el 17 de mayo, si no se adoptan "medidas concretas y efectivas".

"No contemplamos la posibilidad de desconvocar la huelga simplemente porque se pongan encima de la mesa cuestiones inconcretas que no lleven a ningún tipo de solución de la situación que vive la Atención Primaria", ha advertido.