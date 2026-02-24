ELA y LAB convoca a Confebask el 24 de marzo en el CRL para negociar un salario mínimo para las relaciones laborales

Archivo - Juicio en el TSJPV en Bilbao la demanda de ELA y LAB contra Confebask por no negociar un salario mínimo interprofesional en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

ELA y LAB han convocado a Confebask a negociar el salario mínimo el 24 de marzo en el Consejo de Relaciones Laborales y en su petición recogen expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a la prestaciones sociales.

Este nueva petición de reunión se produce despues de que el pasado 4 de febrero se hiciera pública la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que desestimaba la demanda interpuesta por ELA y LAB contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para negociar un acuerdo interprofesional con el fin de fijar un salario mínimo para las personas trabajadoras que presten sus servicios en Euskadi.

En un comunicado, estos sindicatos, que han convocado una huelga general el 17 de marzo por un salario mínimo propio, han recordado que recurrirán esta sentencia porque, a su juicio, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) "valoró de forma errónea la reivindicación planteada a la patronal".

Según han indicado, el TSJPV estableció que ELA y LAB "pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales" y, por ello, ahora proponen "una nueva negociación dentro de ese marco".

ELA y LAB han insistido en que, según la sentencia, no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones "no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa".

Estos sindicatos han añadido que el TSJPV señalaba que "las prestaciones sociales solo pueden establecerse mediante el salario mínimo legal" y que, para ello, se debe seguir el procedimiento del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

Al respeto, han precisado que nunca han exigido que se abra con la patronal una negociación que "tenga el efecto señalado", por lo que creen que el Tribunal Superior de Justicia les atribuyó "una voluntad que los sindicatos no mostraron".

Esa es la razón por la que, según han manifestado, recurrirán la sentencia. Además de esa vía jurídica, ELA y LAB han puesto en marcha también una nueva iniciativa sindical y, en consecuencia, han hecho una nueva propuesta de negociación a Confebask a través del Consejo de Relaciones Laborales, para que el próximo 24 de marzo se inicie la negociación.

En esta nueva petición del CRL, ELA y LAB han recogido expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi.

Ambos sindicatos han aclarado que reclaman a los partidos políticos, "no a Confebask", la modificación del Estatuto de los Trabajadores "para que se decidan todas las consecuencias de un salario mínimo en la Comunidad Autónoma Vasca".

ELA y LAB han señalado que la patronal ha tenido cuatro ocasiones para poner en marcha la negociación y ahora "le ofrecen la quinta opción tras la huelga general del 17 de marzo".

"La patronal quiere acumular beneficios a costa de la explotación de los trabajadores y por eso no quiere acordar salarios mínimos de 1.500 euros. Confebask no tiene problemas legales. El Tribunal Superior estableció que era posible negociar los salarios más bajos, pero tras el veto de la patronal ahora es el momento de la huelga general", han añadido.

Por último, han pedido a todos los partidos políticos que no ofrezcan apoyo "a esta patronal explotadora" y han asegurado que "ganar la competencia legal será la medida más eficaz para obligar a la patronal a negociar".