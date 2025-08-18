Se elevan a 26 las muertes atribuibles al calor en agosto en Euskadi

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 personas han fallecido en la primera quincena de agosto en Euskadi por causas atribuidas al calor, lo que supone más del doble de muertes por altas temperaturas registradas en todo el mes de agosto del pasado año, según datos del Ministerio de Sanidad.

Este notable incremento de la mortalidad ligada al calor se ha dado en una primera mitad de mes en las que se han sucedido las alertas amarillas y naranjas por altas temperaturas, con cifras históricas, como los 44 grados alcanzados el pasado día 12 en la localidad alavesa de Laudio, los 43 grados en el municipio de Igorre, o los 42,9 ºC de Zalla y Balmaseda, en esa misma jornada.

Por edades, el 69% de las muertes de este mes correspondían a personas mayores de 85 años (18 fallecidos), mientras hubo cuatro muertes de personas de entre 75 y 84 años, dos fallecimientos de personas de entre 65 y 74 años, y una muerte de entre 45 y 64 años.

Así, en lo que va de verano ya son 65 las muertes contabilizadas por patologías vinculadas al exceso de temperaturas. En concreto, se han anotado 27 decesos en junio, 12 en julio y 26 en los que va de agosto. En verano del pasado año fueron 13 las muertes notificadas por estas causas.