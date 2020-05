Elkarrekin Podemos dice que PNV y PP "quieren pasar del estado de alarma a un estado de ruina"

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha acusado al PNV de "alinearse con la derecha española" porque, junto al PP quieren pasar "del estado de alarma al estado de ruina", al no apoyar la prórroga de las medidas especiales de confinamiento, posicionamiento que "no es ni ético ni patriótico, sino irresponsable" porque persigue "fines partidistas y territoriales para obtener réditos políticos".

En una comparecencia telemática con los medios, Miren Gorrotxategi ha afirmado que el lehendakari Iñigo Urkullu actúa como "portavoz del PNV en Madrid para aprovechar la crisis para sacar contrapartidas" y ha preguntado al partido jeltzale "si va a reemplazar en Euskadi todas las medidas de apoyo que desaparecerán con el fin del estado de alarma".

Asimismo, ha señalado que con el cuestionamiento de su apoyo a una nueva prórroga para el estado de alarma, el PNV va "junto al PP y muy cerca de Vox, y frente a lo ocurrido con la derecha en Portugal, aquí, la derecha vasca se alinea con la derecha española".

Desde su punto de vista, lo que está detrás de ese posicionamiento "no es la critica a una gestión sino la utilización de esta situación con fines partidistas y territoriales para obtener réditos políticos", algo que, en su opinión, "no se entiende ya que, con el riesgo de dejar sin efecto estas medidas, no miran el interés general sino el electoral partidista de cada uno de ellos".

Para la líder de Elkarrekin Podemos, suspender el estado de alarma va a suponer "suspender dos cosas". Por un lado, el confinamiento que afecta a la salud de todos", y, por otro, "suspender el escudo social que afecta a todos los que han visto cómo con el coronavirus sus trabajos y sus recursos han volado por los aires", por lo que, a su juicio, "quienes ahora juegan de forma partidista son irresponsables y merecen todo el reproche social".

Gorrotxategi ha enumerado las consecuencias que supondría la no renovación del estado de alarma, con cuya finalización, "desaparecerán las ayudas económicas que conllevan los ERTEs garantizados de forma automática y será más difícil el cobro del desempleo y prestaciones" porque, tal y como ha recordado, con el estado de alarma no computan para futuras prestaciones.

También "desaparecerán las exoneraciones de cuotas a empresas, autónomos y cooperativas, así como la protección a los trabajadores temporales cuyos contratos se prorrogan de forma automática por el estado alarma, y la ampliación del cobro del paro a colectivos como los que se encuentran en periodo de prueba o por cese de actividad".

A su juicio, el fin del estado de alarma va a traer "consecuencias dramáticas" y con él "se pierde el modo más eficaz de defender la vida y el soporte para tres millones de hogares", algo que "no es ni ético ni patriótico, sino irresponsable".

En este punto, ha preguntado al PNV si tiene pensado "reemplazar en Euskadi todas estas medidas y empezar a ocuparse de todos los que han cobraron esas ayudas hasta ahora".