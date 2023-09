Elkarrekin Podemos-IU pide crear una comisión de investigación para aclarar la adjudicación del transporte escolar

Reclama una investigación "seria y exhaustiva" que ayude a esclarecer este "escándalo" y depure las responsabilidades políticas



La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha pedido este miércoles la creación en el Parlamento Vasco de una comisión de investigación que "arroje luz" sobre la "escandalosa" adjudicación de las líneas de transporte escolar, ya que considera que "no es ético ni es estético que la mayor beneficiaria haya sido la empresa para la que trabaja la persona que el departamento de Educación eligió como asesor en el conflicto con las empresas de transporte, y que incluso habló con los transportistas en nombre del Gobierno Vasco".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, Gorrotxategi ha calificado de "escándalo mayúsculo" el caso conocido el pasado viernes sobre la adjudicación de los contratos del transporte escolar.

Según ha resumido, "una persona, que forma parte del Consejo de Administración de una empresa que ha obtenido la adjudicación del 25% de las rutas del transporte escolar en Gipuzkoa, ha resultado también ser asesor del Departamento de Educación y, además, ha llegado a mediar sobre esta cuestión con las empresas del transporte, interviniendo en nombre del Gobierno Vasco".

"Sin necesidad de acudir a detalles más de fondo, ya solamente esto es grave. Por eso creemos que merece una investigación que sea seria, rigurosa, exhaustiva y que ofrezca a la ciudadanía las explicaciones que necesita y demanda", ha defendido.

Por ello, ha pedido en el Parlamento Vasco que se abra una comisión de investigación "que ayude a esclarecer este escándalo". Tras recordar que el reglamento de la Cámara exige que esta comisión cuente con la petición de otro grupo parlamentario, ha hecho "un llamamiento público al resto de grupos a apoyar esta iniciativa, para saber qué ha pasado, para que puedan depurarse las responsabilidades políticas que pudieran ser reveladas".

"Consideramos que esto es un escándalo y otro ejemplo de lo que venimos diciendo siempre cuando apostamos por reforzar lo público y frente a los modelos de concertación. Cuando se externalizan los servicios que tienen que cubrir los derechos, no quedan garantizados los derechos y más bien lo que se permite es la pervivencia de las redes clientelares en torno a estos derechos, ha criticado.

Gorrotxategi ha recordado que el pasado viernes ya preguntó en el pleno de control al lehendakari sobre esta cuestión y Urkullu "se mostró preocupado" pero ha denunciado que "no ha ido más allá de esta petición de aclaración y de transparencia".

También ha señalado que de las explicaciones ofrecidas por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, le surgen "muchas más dudas todavía" y ha preguntado, por ejemplo, "qué ventaja jurídica tenía que contratar al abogado de Cuatrecasas, Joanes Labayen y que no podía ofrecer los servicios jurídicos del departamento o de las más de 20 personas que trabajan en los servicios centrales del Gobierno Vasco".

Gorrotxategi ha preguntado "qué razones tiene el departamento de Educación para pensar que la asesoría sobre el transporte escolar que podría prestar esta persona está libre del apetito empresarial", ya que "si se consulta la información mercantil que está disponible para todas y para todos, podemos ver que el señor Labayen no solamente es consejero de la empresa de autobuses Autocares URPA" y "está presente en muchísimas empresas de transporte público que conciertan rutas escolares con el Gobierno".

"Pensar que no existe o que no puede existir ningún interés particular, ningún apetito empresarial propio es sorprendente, resulta hasta 'naif'. ¿De verdad, creyó el Departamento de Educación que la posición de esta persona en empresas del sector, no podía contaminar el asesoramiento que ha estado presentando?", ha cuestionado.

Tras subrayar que "el transporte escolar es un servicio esencial que debería ser prestado desde lo público", ha advertido que "mientras no se preste desde lo público y tenga que darse licitaciones y contratar empresas privadas, mientras tanto, estos procesos tienen que ser absolutamente transparentes".

"Como no es así, por eso hacemos el llamamiento a la creación de esta comisión de investigación que arroje la luz que necesitamos sobre lo que ha pasado para que estos procesos sean transparentes. Creemos que no es ético ni es estético que la mayor beneficiaria haya sido la empresa para la que trabaja la persona que el departamento eligió como asesor en este conflicto, y que incluso habló con los transportistas en nombre del Gobierno vasco", ha reiterado.

LLAMAMIENTO AL RESTO DE GRUPOS

Gorrotxategi ha pedido crear una comisión de investigación "que depure todas las responsabilidades que puedan derivarse de este escándalo" y ha vuelto a hacer un llamamiento a sumarse a aquellas formaciones que también defiendan la necesidad de garantizar que las decisiones que tome el gobierno vasco se guíen por la más absoluta transparencia y sitúen el interés general de la ciudadanía vasca por encima de los intereses particulares de unos pocos".

Preguntada sobre si han tenido contactos con otros grupos para contar con su apoyo para formar la comisión, Gorrotxategi ha explicado que todavía no han hecho una "petición formal" y ha insistido en que el llamamiento es "para todos los grupos parlamentarios que consideren que la transparencia en la adjudicación de las rutas escolares del transporte escolar es importante".

En este sentido, ha sido preguntada sobre si Elkarrekin Podemos-Iu estaría dispuesto a firmar con el PP la petición para formar esta comisión de investigación y ha confirmado esta posibilidad.