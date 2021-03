Elkarrekin Podemos-IU pide a Urkullu "espacios de encuentro" para adoptar medidas frente a la pandemia

Gorrotxategi destaca que el lehendakari le ha trasladado que hablará con sus consejeros para "propiciar" estos encuentros

VITORIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha trasladado al lehendakari, Iñigo Urkullu, su deseo de que haya una "mayor colaboración entre la oposición y el Gobierno", ya que considera que "existen muchísimos espacios en los que pueden colaborar" para hacer frente a la pandemia y acordar nuevas leyes. "El lehendakari me ha dicho que hablará con los consejeros de su gobierno para transmitirles esta necesidad de propiciar espacios de encuentro", ha asegurado.

Tras reunirse durante alrededor de una hora en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, con Urkullu, dentro de la ronda de contactos que ha iniciado con todos los grupos parlamentarios, la portavoz de la coalición ha comparecido acompañada de los parlamentarios Jon Hernández e Isabel González.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gorrotxategi ha explicado que ha acudido a esta reunión "con mucha esperanza, pero también con cautela" y ha informado de que ha entregado al lehendakari el mismo documento con el que acudió a la primera reunión -- hace cuatro meses--, un "plan de choque" con 19 medidas para hacer frente a la actual crisis generada por la covid-19.

"Hemos marcado por colores cuáles de esas propuestas habían sido debatidas, tenidas en cuenta, y cuáles no, y lo cierto es que en color verde no existe ninguna propuesta", ha explicado, antes de criticar que la mayoría de las propuestas de su formación "no se han tenido en cuenta" por parte del Gobierno.

También ha trasladado al lehendakari su deseo de que haya una "mayor colaboración entre la oposición y el Gobierno", ya que considera que "existen muchísimos espacios en los que pueden colaborar". "Tenemos espacios comunes en los que deberíamos profundizar y colaborar", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que en este momento se están tramitando en el Parlamento Vasco siete leyes "y tan sólo en algunas se nos ha llamado para hablar, y en esta llamada también se nos ha recordado que la mayoría absoluta del Gobierno les permite, sin ningún concurso con nosotros, aprobar la ley que quieran". "Con el resto de leyes, lo cierto es que no ha habido ese llamamiento para poder rebatir las cuestiones", ha criticado.

Por ello, ha pedido que esta situación "se revierta" y que tanto que las leyes que se están tramitando como en las próximas que se aprueben por el consejo de gobierno, se pueda tener un "espacio de encuentro". "Me ha dicho que tiene intención de hablar con sus consejeros para que pueda llevarse a cabo", ha asegurado.

Miren Gorrotxategi ha defendido que Elkarrekin Podemos-IU es "una oposición responsable", pero ha señalado que "en ningún caso está supeditada al Gobierno", y no va a admitir "cualquier propuesta" que se le presente. "La responsabilidad no significa subordinación", ha defendido.

No obstante, ha subrayado que tienen propuestas que quieren "negociar y debatir" con el Gobierno "para llegar acuerdos allá donde sea posible", pero ha insistido en que "para llegar a acuerdos, primero hay que poder debatir y negociar, y esos espacios tienen que propiciarse".

"El lehendakari me ha dicho que hablará con los consejeros de su gobierno para transmitirles esta necesidad de propiciar espacios de encuentro. Lo ha acogido con interés y me ha transmitido que lo va a poner en práctica", ha asegurado.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Preguntada sobre si cree que este encuentro puede suponer un punto de inflexión en las relaciones de su formación con el Gobierno, Gorrotxategi ha rechazado que su grupo tenga "una muy mala relación" con el Ejecutivo. "Somos una oposición responsable que siempre hace propuestas y estamos dispuestos a discutirlas. Lo que necesitamos siempre son espacios de debate y de discusión", ha defendido.

En este sentido, ha reiterado que si no hay estos espacios de discusión "es imposible acordar" pero ha defendido que la intención de su formación es "la misma que antes". "En la medida en que tengamos espacios de encuentro para debatir, esta relación de responsabilidad se podrá materializar", ha insistido.

PANDEMIA

Gorrotxategi también ha explicado que han hablado de la campaña de vacunas frente al covid-19 y ha destacado que Elkarrkein Podemos-IU "no está haciendo un uso político de la pandemia".

"Nos estamos manteniendo leales, no ya al Gobierno, sino las necesidades de la ciudadanía, pero sí hemos sido muy críticos con la campaña vacunación porque es evidente que ha habido muchos problemas de gestión, planificación, coordinación y de falta de información y transparencia", ha señalado.

ELECCIONES EN MADRID

Por otro lado, Gorrotxategi ha informado de que han abordado la situación política que se presenta en la Comunidad de Madrid con la convocatoria de elecciones.

"Hemos hablado de política estatal y hemos podido compartir el temor que este movimiento supone que en las elecciones madrileñas, la tendencia del PP, representado por Ayuso, de pactar y girar tan visiblemente hacia la ultraderecha. Es un peligro que acecha a los madrileños pero también al resto de España y a Euskadi", ha afirmado.

Preguntada sobre si han hablado sobre si la situación de la legislatura en Madrid podría suponer una convocatoria de elecciones generales el próximo año, Gorrotxategi ha explicado que aunque considera "inevitable hacerse esta pregunta", ha recordado que "existe un acuerdo de Gobierno y las mayorías parlamentarias se mantienen como están".

Además, cree que los acuerdos alcanzados por el Gobierno central con las fuerzas de la oposición parlamentaria "son fuertes", por lo que "en principio, no hay ningún motivo para que para que el Gobierno pierda estabilidad y entre en peligro".

"Es verdad que los actores políticos son variados, que los movimientos de actores políticos aislados repercuten en la política en general y desde luego, también en la vida del Gobierno del Estado, pero en principio no hay ninguna razón para pensar que el Gobierno de España tuviera que estar en peligro de inestabilidad", ha defendido.