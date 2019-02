Elkarrekin Podemos no apoyará la Ley de acompañamiento presupuestario porque "un chantaje"

Publicado 01/02/2019 11:27:28 CET

La coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, denuncia la actitud del Gobierno Vasco que busca "condicionar a la oposición"

BILBAO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha anunciado que Elkarrekin Podemos no apoyará la Ley de acompañamiento presupuestario porque supone "un chantaje" del Gobierno vasco y una "propuesta antidemocrática" que merece un "rechazo absoluto".

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la también diputada por Bizkaia en el Congreso de los diputados se ha referido al proyecto de Ley de medidas presupuestarias urgentes aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno.

En este sentido, ha anunciado que la coalición conformada por Podemos, Ezker Anitza y Equo no prestará su apoyo al proyecto, y ha denunciado la actitud del Ejecutivo vasco, que pretende "incluir tres medidas en el mismo saco" para "condicionar a la oposición", circunstancia que ha llegado a calificar de "chantaje".

"Podrá ser legal o no, pero no nos parece un procedimiento democrático, al no tener la posición posibilidad de enmendar", ha advertido, en referencia al hecho de que su aprobación se haya planteado por el procedimiento de lectura única.

Tras señalar que Elkarrekin Podemos está "de acuerdo" con algunas de las medidas que plantea el "pack" presentado por el Ejecutivo, como pueden ser la subida de los sueldos de los funcionarios o de la RGI, ha mostrado su rechazo a un incremento de los conciertos educativos.

"No vamos a someternos y a aceptar este chantaje que quiere hacer el Gobierno de Urkullu. Estamos dispuestos a negociar, pero cada apartado por separado", ha añadido, al tiempo que ha criticado que se pretenda "mantener los recortes en la RGI, mientras los sueldos de los altos cargos de la Administración tienen una subida notable".

Respecto al hecho de que, tras los anuncios de PP y Elkarrekin Podemos, solo le quede al Ejecutivo vasco la opción de EH Bildu para sacar adelante la normativa, Salud ha señalado que, "en principio", la coalición soberanista "está en desacuerdo, pero ellos sabrán lo que hacen" frente a una "iniciativa trampa y electoralista" del Gabinete de Iñigo Urkullu.