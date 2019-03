Elkarrekin Podemos pide al PNV que no "intente vender la moto" de que existe "un contubernio para desgastar al Gobierno"

Publicado 16/03/2019 11:03:46 CET

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha censurado que el PNV utilice la dimisión del consejero Jon Darpón a raíz de las irregularidades en la OPE de Osakidetza para asegurar que existe "un contubernio para desgastar al Gobierno". Tras pedir al PNV que "no intente vender la moto", ha advertido de que "la oposición hace oposición" y debe denunciar los asuntos "de gravedad".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Hernández se ha mostrado convencido de que "lo que se ha conocido" respecto a la oferta pública de empleo en Osakidetza "tiene la suficiente gravedad como para que no se den explicaciones infantiles". En su opinión, no se puede acusar a la oposición de "acosar" al Gobierno y afirmar, al mismo tiempo, que es capaz de llegar a acuerdos con ellos.

Según Hernández, las acusaciones por la OPE en el servicio vasco de Salud revelan "prácticas clientelares y clientelismo de una gravedad extrema". "Nosotros hubiéramos llevado la reprobación independientemente de lo que hubiera pasado. Elkarrekin Podemos hace oposición y cuando ve posibilidad de llegar a acuerdos, se llega a acuerdos", ha señalado.

Para el parlamentario de la coalición de izquierda, "que el PNV diga que hay un entendimiento de tres grupos de la oposición para desgastar, y que a la vez que logra sacar adelante al gobierno con entendimientos, es una excusa infantil y contradictoria".

A su juicio, el Ejecutivo Urkullu se encuentra en situación de minoría parlamentaria y, aunque "ha tenido un primer momento dulce", a raíz de "la salida de Rajoy de la Moncloa", el PP le ha retirado el apoyo en Euskadi y "se está encontrando con dificultades".

"Tienen que virar su políticas para entenderse con la oposición, no puede escudarse en que hay un contubernio de desgaste contra el Gobierno", ha dicho.

"SERÍA IRRESPONSABLE"

Hernández ha advertido de que la denuncia sobre las irregularidades en la OPE "es muy grave" porque "se ha demostrado que había filtraciones para colocar a determinada gente".

Según ha apuntado "sería irresponsable" por parte de Elkarrekin Podemos "no haber denunciado la colocación a dedo", algo que "no ha denunciado solo los partidos sino también los sindicatos", por lo que ha pedido al PNV "que no intente vender la moto de que existe un contubernio entre grupos tan distintos" para "desgastar al Gobierno".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos ha insistido en que, sin el apoyo del PP, el Gabinete Urkullu está en "mayor debilidad que antes, que hace unos meses" porque "estaba cómodo con ese aliado".

En este sentido, ha indicado que cuando Elkarrekin Podemos "está de acuerdo" en determinado planteamiento, llega a acuerdo en la Cámara vasca, pero cuando está en desacuerdo, no. "La oposición hace oposición y sería muy grave que la oposición no denunciara los asuntos de gravedad". Por ello, ha censurado que el PNV "utilice lo de Osakidetza para decir que hay un contubernio" y, a la vez, afirme que es "el adalid" de los acuerdos con la oposición.