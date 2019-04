Elkarrekin Podemos reivindica estar en el Gobierno para que "se respeten los derechos y libertades de todos"

Publicado 09/04/2019 19:14:14 CET

SAN SEBASTIÁN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos ha reivindicado estar en el Gobierno para que "se respeten los derechos y libertades de todas las personas y formaciones políticas". De este modo, ha subrayado que "lo que está en juego no es un partido político, no es Podemos, es la democracia".

En un acto en Errenteria, la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Pilar Garrido, ha afirmado que es necesaria una Unidas Podemos "fuerte y con peso" para poder conformar un Gobierno "que respete los derechos y libertades de todas las personas y todas las fuerzas políticas".

Garrido ha centrado sus palabras en el "escándalo de las cloacas del Estado" y ha afirmado que "tenemos toda una trama mediática que estaba aliada con los poderes políticos para que algunos no llegaramos al poder, para que aquellos que podíamos cambiar las cosas no llegáramos al Gobierno".

La candidata guipuzcoana ha advertido que "lo que está en juego no es un partido político, no es Podemos, sino que es la propia democracia", al tiempo que ha añadido que "las cloacas no se han limpiado en estos últimos dos días". "Las últimas informaciones sobre las imputaciones de altos cargos del PSOE, que trabajaban en la Moncloa, nos dicen que la situación es muy grave", ha alertado.

"VIDA DIGNA"

Por su parte, Isabel Salud, coordinadora general de Ezker Anitza-IU y candidata al Congreso por Gipuzkoa, ha recordado durante el acto las principales propuestas de la formación de izquierdas para "garantizar una vida digna para la mayoría social trabajadora".

"Frente a unas políticas que han recortado derechos y libertades, que han precarizado la vida de la clase trabajadora, planteamos propuestas que permitan iniciar y desarrollar una vida digna para todos", ha destacado Salud.

Por este motivo, Elkarrekin Podemos plantea "un plan de trabajo que supone la creación de un millón y medio de puestos de trabajo, en condiciones dignas y garantizando por ley la igualdad salarial entre hombres y mujeres".