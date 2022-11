Elkarrekin Vitoria apuesta por una línea eléctrica de autobús a Jundiz como solución a los desplazamientos al polígono

Propone recuperar la línea 11 eléctrica de autobús a Jundiz hasta que no llegue el metro ligero a Zabalgana

VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Elkarrekin Vitoria-Gasteiz (Podemos- IU- Berdeak EQUO), tras estudiar el estudio informativo elaborado por el departamento de Transportes del Gobierno Vasco que define el trazado definitivo del tranvía al barrio de Zabalgana, ha propuesto "rescatar" su proyecto de creación de la línea 11 eléctrica de autobús específica para Jundiz, como solución a los desplazamientos al polígono.

En un comunicado, la coalición ha explicado que ha vuelto a poner sobre la mesa su planteamiento para "dar respuesta, mientras no llegue el tranvía, a los problemas de movilidad que padecen los trabajadores de ese polígono industrial".

"Se trataría de una solución inmediata, más ágil, ya que el ramal del metro ligero al polígono industrial, un proyecto que se contempla realizar en tres fases, siendo la de Jundiz la última, no llegará hasta 2030, teniendo en cuenta las estimaciones recogidas en el propio estudio informativo del Ejecutivo autonómico", ha explicado.

Según ha explicado, este documento apunta que las obras, en tres fases, arrancan en 2024 y la finalización se prevé para el año 2030. "Hasta ese momento se seguirá sin atender la demanda de un transporte público eficiente de los trabajadores y su manifiesta voluntad de usar el autobús y reducir los numerosos desplazamientos en coche", ha insistido.

En este sentido, ha explicado que según un diagnóstico del propio Ayuntamiento, el 70% de los trabajadores que acuden a diario a sus puestos hasta los polígonos industriales lo hace en vehículo motorizado privado, pero la mayoría de las personas consultadas se muestran dispuestas a utilizar el transporte público y reconocen que no lo hacen porque las frecuencias y paradas vigentes en este momento no responden a sus necesidades.

"En el mejor de los casos, confiando en que no se den más retrasos --que no suele ser lo habitual en obras de este tipo de infraestructuras--, ¿vamos atener a los y las trabajadores de Jundiz esperando hasta el 2027, todo ese tiempo, sin ofrecerles otras alternativas de movilidad sostenible aún conociendo sus intenciones y ganas de usar el transporte público y que no lo hacen por las dificultades que encuentran?", ha preguntado el portavoz de la formación, Óscar Fernández.

Asimismo, ha afirmado que "en una ciudad como Vitoria-Gasteiz Green Capital que apuesta por transición progresiva hacia la movilidad sostenible y esta haciendo un esfuerzo importante en este sentido, no se puede actuar de esa manera", ya que "prácticamente se les está empujando a que sigan utilizando el coche durante al menos cinco años más a un colectivo de trabajadores que reclaman otras formas de moverse".

Por todo ello, Elkarrekin emplazará al Gobierno local del PNV y PSE a que en la próxima Ponencia sobre el Plan de Movilidad se estudie su propuesta, que ya presentó en julio englobado en una batería de aportaciones al Plan de Movilidad a polígonos Industriales.

LÍNEA 11 ELÉCTRICA

El proyecto de la línea 11 eléctrica de autobús específica para Jundiz que el grupo municipal pide rescatar conecta el este y oeste de la ciudad con inicio en la Avenida 8 de marzo de Salburua y final en Zabalgana y Jundiz. "Finalmente fue desechado por el Gobierno en 2019", ha recordado.

Elkarrekin sostiene además que esta línea será "más eficiente que la del tranvía", ya que sus raíles se quedan a las puertas del polígono industrial, en la calle Reina Sofía, "sin ni siquiera llegar a la factoría de Mercedes, algo que sí contempla el proyecto de esa línea de bus eléctrico que se extiende hasta el centro del recinto".