Elkartean denuncia "graves dificultades" que afrontan jóvenes vascos con discapacidad para lograr "vida independente"

SAN SEBASTIÁN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi, Elkartean, ha denunciado las "graves dificultades" que afronta la juventud con discapacidad en Euskadi para "lograr una vida independiente" y reclama a las instituciones vascas políticas públicas "ambiciosas y coordinadas" para revertir esta situación.

En un comunicado, la técnica de Elkartean Lexuri Badiola ha señalado, con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad, que, "a pesar de los avances legislativos y de lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 19 reconoce el derecho a vivir de forma independiente, las promesas legales no se están traduciendo en realidades efectivas".

En este sentido, ha indicado que "acceder a una vivienda adecuada, disponer de los apoyos necesarios o lograr un empleo digno continúa siendo extremadamente difícil" para los jóvenes vascos con discapacidad.

Además, ha apuntado que a ello se suma "el elevado sobrecoste asociado a la discapacidad, que limita nuestras oportunidades y compromete nuestra autonomía".

Badiola ha incidido en que "miles de personas jóvenes con discapacidad no pueden ejercer estos derechos plenamente" y las principales barreras que impiden la emancipación son la "escasez de opciones de vivienda accesible y asequible, la falta de una cobertura total y personalizada del servicio de Asistencia Personal bajo criterios de derecho, y la dificultad para acceder a una formación adaptada y a un empleo digno y no discriminatorio".

Para revertir esta situación, Elkartean reclama a las instituciones vascas políticas públicas "ambiciosas y coordinadas" que garanticen el derecho a la vida independiente.

En este sentido, la representante de Elkartean considera "urgente" asegurar apoyos efectivos para la emancipación y la participación social que pasen por "garantizar el acceso a la asistencia personal bajo criterios de derechos y plena cobertura de costes; incrementar la disponibilidad de vivienda accesible y asequible; incorporar acciones positivas específicas en programas de empleo y juventud como Emantzipa; asegurar una formación accesible y adaptada y eliminar las barreras que impiden el acceso a un empleo digno".

Además, insiste en la necesidad de "garantizar productos de apoyo individualizados y actualizados, promover una oferta de ocio y cultura accesible, reducir la brecha digital mediante tecnologías accesibles, y asegurar el derecho a formar una familia con servicios de salud reproductiva inclusivos".