Elkartean denuncia "graves dificultades" de la juventud con discapacidad para lograr una vida independiente

VITORIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi (Elkartean) ha denunciado las "graves dificultades" que afronta la juventud con discapacidad para lograr una vida independiente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este miércoles, día 3.

Según ha informado la Asociación en un comunicado, miles de personas jóvenes con discapacidad "no pueden ejercer plenamente sus derechos a la accesibilidad universal, la inclusión y la vida independiente" pese a los avances legislativos, que "no se están traduciendo en realidades efectivas".

Las principales barreras que impiden la emancipación son la "escasez" de opciones de vivienda accesible y asequible, así como la "dificultad" para acceder a una formación adaptada y a un empleo digno y no discriminatorio, ha señalado la Asociación.

"Acceder a una vivienda adecuada, disponer de los apoyos necesarios o lograr un empleo digno continúa siendo extremadamente difícil. A esto se suma el elevado sobrecoste asociado a la discapacidad, que limita nuestras oportunidades y compromete nuestra autonomía", ha señalado la técnica de la entidad, Lexuri Badiola.

Desde Elkartean han reclamado a las instituciones vascas políticas públicas "ambiciosas y coordinadas" que garanticen el derecho a la vida independiente. Además, Elkartean ha urgido a que las políticas vascas se alineen con la Convención Internacional.