Elorza dice que la posición de García-Page y Lambán "puede llegar a ser desleal" y no representa "a muchos socialistas"

El diputado del PSOE acusa a ambos mandatarios de provocar "ruido" y les aconseja "que se lo miren bien" porque "alimentan a la derecha"

El diputado del PSOE y exalcalde socialista, Odón Elorza, ha afirmado que las "voces" críticas de los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, representan una posición que puede llegar a ser "desleal" y que "a mí y a muchos socialistas no nos representa".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el representante socialista ha analizado también el encuentro de la semana pasada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president catalán, Quim Torra.

Tras reconocer que el Ejecutivo socialista es un gobierno en minoría que se encuentra "en situación de debilidad" con solo 84 diputados, Elorza ha advertido también de que ha sufrido "sorpresas no esperadas como los resultados de Andalucía y el conflicto de Cataluña".

"Eso influye en que se produzca de un lado una cierta desmovilización del electorado de izquierdas y, por contra, que haya salido del armario la extrema derecha, que estaba refugiada en el PP, y se dé un crecimiento de las derechas unidas que van a permitir gobernar a esa especie de Frente Nacional en Andalucía", ha criticado.

En este contexto, ha considerado que la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra "había que realizarla y lo contrario era condenar la vía del diálogo y darla por imposible". De este modo, ha defendido que ahora se trata de "reconstruir esa vía que va a ser muy difícil".

"Hay que esperar a ver si hay cambios en el guión y el señor Torra y compañía adoptan una posición más prudente, de menor provocación y mayor atención al cumplimiento de sus obligaciones en materia de orden público", ha añadido.

En este sentido, ha reprobado que "las derechas aprieten en su estrategia de acoso a Pedro Sánchez" y ha incidido en que "en estas circunstancias, los extremos se retroalimentan y estamos ante una crisis constitucional en Cataluña y ante un riesgo de involución y de reconquista de la mano del monstruo de tres cabezas que es PP, Cs y Vox".

Por ello, ha negado que el presidente Pedro Sánchez "se rindiera a Torra", sino que había que "intentar retomar el diálogo y crear una vía de encuentro".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, ha reconocido que si el Ejecutivo no es capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "la situación sería complicada", aunque quedaría la vía de unas Cuentas prorrogadas a las que se incorporen "modificaciones importantes". Asimismo, ha resaltado que el Gobierno socialista está "consiguiendo cosas importantes vía real decreto".

Respecto a un posible adelanto electoral, ha incidido en que es una "posibilidad que está ahí" si el Gobierno "no puede desarrollar su labor", aunque "si se recomponen mayorías en el Congreso, se sacan adelante leyes y el Presupuesto... ¿por qué vamos a pensar en convocar elecciones?".

"Lo que nos espera a la vuelta de las elecciones es una propuesta de una derecha española que ha derivado en una derecha extrema y posiciones antisociales que propician una involución en políticas sociales con un planteamiento de reconquista que significa recentralizar", ha alertado, para añadir que, por ello, el PSOE debe "medir bien los tiempos".

En este contexto, ha reconocido que en el PSOE hay "algunas voces, pocas", que piden un cambio de estrategia tras los resultados habidos en las elecciones de Andalucía.

"Son voces significadas, pero que nunca se expresan en el Comité Federal. Nunca piden la palabra para decir que hay que cambiar la estrategia respecto a un tema, o respecto a la política de diálogo y búsqueda de salidas democráticas en Cataluña... Se expresan cuando les conviene, de manera que a mí me parece puede llegar a ser desleal. Es una posición, la de lideres como Page o Lambán, que a mí no me representa, ni tampoco a muchos socialistas".

A juicio, de Elorza, tanto el presidente de Aragón, Javier Lambán, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "se equivocan porque con sus declaraciones no creo que vayan a reconquistar el voto de la izquierda, el progresista, sino al revés".

"Con esas declaraciones quizá intentan pelear por el voto de la derecha o de sectores más allá de la derecha. En Aragón en 2015 no ganamos las elecciones autonómicas pero gracias a un acuerdo con Podemos llegamos a la Presidencia. En Castilla-La Mancha lo mismo", ha recordado, al mismo tiempo que ha aconsejado a ambos mandatarios "que se lo miren bien" porque "da la impresión de que cuando hablan en estos temas dan argumentos y alimentan a la derecha y el acoso de la derecha a Pedro Sánchez".

Por último, ha defendido que en el grupo parlamentario socialista "mantiene buena cohesión y tiene las cosas muy claras". "El ruido lo provocan muy pocos y espero se den cuenta que ni siquiera les interesa a ellos o a sus intereses electorales", ha finalizado.