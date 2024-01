Los embalses que abastecen Bizkaia tienen reservas de agua para 15 meses sin tener que activar recursos adicionales

El gerente del Consorcio de Aguas confirma que están 17 puntos por encima del año pasado, pero son "habituales" en su histórico



BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Pedro Barreiro, ha confirmado que los embalses vizcaínos acumulan reservas de agua para garantizar el suministro a sus usuarios durante 15 meses, sin tener que activar "recursos adicionales".

En declaraciones a Europa Press, Barreiro ha señalado que, si bien ese agua embalsada, supera el 75% de la capacidad y está 17 puntos por encima de los datos registrados hace un año por estas fechas, estas cifras son "bastante habituales" en el histórico acumulado del Consorcio.

"Efectivamente, estamos en una situación por encima de la del año pasado, que arrojaba datos de normalidad más bien tirando a la baja, y los de este año están dentro de la curva de garantía o incluso superando esa curva de garantía y dentro de la normalidad".

En concreto, los pantanos cuentan con 164 hm3 recogidos, frente a los 126,2 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 57,7% de su capacidad.

Respecto a la estimación de abastecimiento garantizado para 14 o 15 meses, Barreiro ha precisado que, en todo caso, "esos cálculos no son exactamente así", ya que ese periodo se establecería así, "siempre y cuando no pase nada, como una ausencia prolongada de lluvias", momento en que, desde el Consorcio "automáticamente se activarán otros recursos como parte de nuestros planes de choque contra la sequía".

"Se puede decir que tenemos agua para 15 meses, siempre y cuando no hagamos nada, ya que, con las actuaciones previstas, ese periodo se alargaría sin duda".

En todo caso, el gerente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia considera que, "a medio plazo, no tendría que haber graves problemas y se puede descartar cualquier tipo de escenario de sequía a medio plazo, cuando, evidentemente no va a haber ningún problema de sequía, en lo que es nuestro ámbito de actuación".

En este punto, Barreiro ha precisado que, en cuanto a "algunos problemas puntuales en alguna zona, que se viene dando en verano, y que esperemos que este año no ocurra" ha considerado que "hasta mayo, todavía no estaremos en condiciones de saberlo con seguridad".

FORO CIBERSEGURIDAD EN INSTALACIONES

Barreiro se ha referido al evento que este miércoles, bajo el título 'El sector del Agua ante los retos de Ciberseguridad', ha organizado el Consorcio vizcaíno en Bilbao para abordar la ciberseguridad adaptada a las empresas gestoras de agua.

En este sentido, Barreiro ha manifestado que la ciberseguridad en sus instalaciones de abastecimiento es un ámbito que les preocupa porque el suministro de agua es un servicio sensible y los riesgos asociados a ciberdelincuencia son objeto de sus preocupaciones y están "sobre la mesa".

Asimismo ha confirmado que los problemas que puedan generarse "pueden afectar a la vida de muchas personas". "No sabemos de qué manera, pero por si acaso eso se produjera, tenemos que intentar estar lo mejor preparados posible", ha dicho.

Preguntado por si hay constancia de incidencias generadas por esa ciberseguridad aplicada al suministro de agua, Barreiro ha dicho que no les constan problemas de este tiempo hasta el momento, aunque, no por ello, "vamos a animar a que alguien empiece a pensar que tiene en el abastecimiento de agua un nicho de mercado que no ha tocado".

En esta dirección ha llamado a ser "cautos" y tratar, en esta jornada, este aspecto para "estar preparados y ser preventivos de cara a posibles circunstancias que, aunque hasta el día de hoy no se hayan dado de una manera importante, no significa que no puedan ocurrir".

En cuanto al consumo de agua per cápita de los usuarios del Consorcio, Barreiro ha confirmado que "está entre los mejores que existen en ámbitos como el de Europa, por lo que ya empieza a ser mucho más difícil que se produzcan bajadas importantes".

Barreiro ha confirmado que seguirán haciendo llamadas a un "consumo responsable", porque el agua no deja de ser un bien escaso y es obligado advertirlo, pero, ha añadido, "no porque estemos detectando que el consumo se haya incrementado o disparado, porque se mantiene en unos niveles muy correctos para lo que son nuestros hábitos de vida".