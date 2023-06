Goia (PNV) afronta su tercera legislatura en San Sebastián con el voto en blanco de PSE-EE, Elkarrekin y PP

Nueva Corporación municipal de San Sebastián. - EUROPA PRESS

Los socialistas esperan que el acuerdo de Gobierno con los jeltzales se cierre "en los próximos días"

SAN SEBASTIÁN, 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Sebastián en funciones, el jeltzale, Eneko Goia, ha sido reelegido primer edil donostiarra este sábado con los votos a favor de su partido y los votos en blanco de PSE-EE, PP y Elkarrekin Podemos de manera que afronta su tercera legislatura al frente de la capital guipuzcoana.

El Pleno de investidura ha comenzado hacia las diez y media de la mañana y ha contado con la asistencia entre otros, como invitados, del diputado general de Guipúzcoa en funciones, Markel Olano, la mujer, los hijos y el padre de Goia, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia; y el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco.

Tras constituirse la mesa de edad, integrada por el edil de más edad de la Corporación, Jorge Mota del PP, la más joven, Izar Hernando de EH Bildu, y el secretario municipal, Juan Carlos Etxezarreta, se ha llamado a los ediles electos para, previa comprobación de sus credenciales e identidad personal y declaración de promesa o juramento, tomar posesión de su cargo.

A continuación, se ha votado a los dos cabezas de lista que se han presentado como candidatos a alcalde, Eneko Goia, y Juan Carlos Izagirre de EH Bildu. Goia ha obtenido nueve votos a favor de su grupo municipal; mientras que Izagirre ocho de los concejales de EH Bildu; el resto de formaciones, PSE, PP y Elkarrekin Podemos, han votado en blanco (10 votos).

Goia ha afirmado en su discurso tras recibir, de manos de Izar Hernando la makila de alcalde, que esta legislatura, la tercera que está al frente de la ciudad, será "de la transformación de la ciudad". "La finalización de las obras del tren de alta velocidad supondrán un gran salto en nuestra movilidad, y también una profunda transformación urbana", ha subrayado, para añadir, a continuación, que "el diseño de los Cuarteles de Loiola será también otro importante paso hacia la Donostia del futuro".

"Todos somos importantes para construir la Donostia del futuro", ha afirmado, para añadir que su "voluntad y empeño" es "ser alcalde de todos los donostiarras, trabajar siempre en el interés de la ciudad, escuchando, explicando, proponiendo y acordando".

Goia, que ha cerrado su discurso con un recuerdo a su madre fallecida, ha señalado que su "compromiso son los donostiarras" y ha afirmado que hay que "ser capaces de hacer entre todos, una Donostia cada vez mejor", en un contexto de "incertidumbre" en el que la ciudad afronta "importantes retos".

"Donostia es sobre todo comunidad, una comunidad en la que convivimos, desde el respeto mutuo, una comunidad en la que cuidamos unos de otros, y nuestro papel, como Ayuntamiento, ha de ser el de tejer esa comunidad, no dividirla", ha reflexionado. Así, ha defendido que "todos somos importantes para construir la Donostia del futuro" y "hay tantas Donostias como donostiarras".

"Es mi voluntad y empeño ser alcalde de todos los donostiarras, trabajar siempre en el interés de la ciudad, escuchando, explicando,proponiendo y acordando", ha apuntado. Finalmente, ha reconocido que ser alcalde supone "una gran responsabilidad" que, a su vez, como donostiarra es "motivo de orgullo".

Por su parte, Izagirre ha recordado que EH Bildu arranca la nueva legislatura "con el mejor resultado de su historia, 23.387 votos, casi el 27% de las personas que han votado" y ha advertido de que "si se gobierna de espaldas a la ciudadanía" la coalición soberanista no compartirá el camino y asumirá "la responsabilidad de cambiar el rumbo junto con la ciudadanía".

Para Izagirre el PNV no tiene "voluntad de tomar otro camino" y "no es garantía de cambio", mientras que EH Bildu es "garantía no solo de hacer las cosas de otra manera, sino de hacerlas en otro sentido". Según ha señalado, las propuestas que se hagan, los proyectos que se presenten y las decisiones tendrán el respaldo "si van en consonancia con el mandato que ha enviado la ciudadanía".

"Si se trabaja en esa dirección toda nuestra disposición está sobre la mesa, dispuestos a trabajar con el objetivo de que Donostia sea más de las y los donostiarras, de mejorar la vida de todos, y se hagan políticas de manera abierta, participativa y honesta", ha sostenido.

Sin embargo, ha apuntado que "si el próximo Gobierno sigue con lo de siempre y en la misma dirección de estos últimos años" no contará con el apoyo de EH Bildu, cuyo compromiso es "trabajar, liderar y encauzar esa demanda mayoritaria que existe en la ciudad".

Finalmente, ha recordado que "apenas existen 1.000 votos" de diferencia entre los obtenidos por el PNV, primer fuerza en San Sebastián, y EH Bildu, que, además, se sitúa "lejos de la tercerafuerza política, el PSE (16.166 votos)", lo cual "exige respeto a esta fuerza política y a todos los donostiarras" que representa, lo cual, a su juicio "deberá tener reflejo en todas las decisiones que adopte esta corporación".

La portavoz del grupo municipal del PSE-EE, Marisol Garmendia, ha defendido que San Sebastián necesita "un gobierno estable, plural y decidido a impulsar cambios, innovar en políticas y nuevos proyectos urbanos, sociales, económicos, culturales y deportivos".

Por ello, ha señalado que ya están trabajando en reeditar, "en los próximos días", el acuerdo de Gobierno con el PNV "en base a compromisos programáticos" para dar a la ciudad "la estabilidad y el gobierno entre diferentes que la ciudadanía donostiarra ha dicho que quiere". Además, se ha comprometido a trabajar para afrontar el reto demográfico de San Sebastián, "rejuvenecer" la ciudad y lograr que sea "más verde y más sostenible, con un modelo de movilidad sostenible acordado y consensuado con los agentes implicados".

"DIALOGAR Y CONSENSUAR"

Desde el PP su portavoz Borja Corominas ha pedido a Goia que trate de "escuchar, dialogar, consensuar y gobernar con la mayoría más amplia posible". Además, ha criticado que el alcalde no haya llamado al PP para "explorar la posibilidad de sumar más concejales a esa menguante mayoría absoluta que parece va a conformar con el PSE". "Está usted a tiempo", le ha dicho.

Además, ha confesado que le hubiera gustado votar este sábado a Goia pero no puede "votar sí a la nada". "No puedo votar sí a un posible acuerdo con el PSOE que nadie conoce, sin objetivos, sin medidas y sin compromisos", ha afirmado, para incidir en que se trata de un pacto "de la incercia".

Por su parte Víctor Lasa de Elkarrekin ha explicado que su grupo ha optado por una "abstención crítica" en este Pleno de investidura ante el "aparente más de lo mismo" que ofrece Goia. Además, ha señalado que Elkarrekin Donostia ofrecerá "siempre honestidad, profesionalidad, y voluntad de colaboración para alcanzar los acuerdos que nos lleven a la mejora real y sustancial de la vida de todos los donostiarras".

También ha dicho que ejercerán una "oposición rigurosa, responsable y ambiciosa en superar marcos de resignación". "Elkarrekin Donostia sí se compromete de verdad con el necesario cambio y con quienes estén dispuestos a llevarlo a cabo con valentía, con vocación social, por una Donostia sostenible y justa. Nosotros no somos perfectos, pero sí consistentes y consecuentes", ha apuntado.