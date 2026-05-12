La enfermería alavesa sale a la calle para resolver dudas de salud de la ciudadanía

Bajo el lema 'Pregunta a tu enfermera', la iniciativa ha acercado la profesión enfermera a la ciudadanía - COLEGIO DE ENFERMERÍA

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Enfermería de Álava ha celebrado este martes el Día Internacional de la Enfermería con la instalación de una carpa informativa en la Plaza de la Virgen Blanca, en la que la ciudadanía ha podido participar en talleres prácticos y resolver sus dudas de salud con profesionales de enfermería.

Bajo el lema 'Pregunta a tu enfermera', la iniciativa ha acercado la profesión enfermera a la ciudadanía a través de actividades centradas en la prevención y la educación para la salud.

Durante toda la jornada, las personas asistentes han podido participar en talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), toma de tensión arterial, alimentación saludable o higiene bucodental, así como recibir información sobre vacunación internacional, salud sexual o cuidados en diferentes etapas de la vida.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Álava, Hosanna Parra, ha destacado que la enfermería "es un pilar fundamental del sistema sanitario y acciones como esta permiten acercar nuestro trabajo a la ciudadanía y fomentar hábitos que mejoran la salud y previenen enfermedades".