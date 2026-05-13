La English Chamber Orchestra y la nueva propuesta escénica de Rodrigo Cuevas, esta semana en Kursaal Eszena

Cartel de la nueva gira de Rodrigo Cuevas, 'La Belleza', que pasará por León el próximo día 14 de junio. - GLASSCOMUNICACIÓN

SAN SEBASTIÁN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La English Chamber Orchestra y la nueva propuesta escénica de Rodrigo Cuevas componen las propuesta musicales de esta semana de Kursaal Eszena en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.

Este jueves el prestigioso chelista británico Steven Isserlis será uno de los grandes protagonistas de la temporada de música clásica de Kursaal Eszena junto a la English Chamber Orchestra, dirigida por Roberto Forés Veses.

Reconocido internacionalmente por la "profundidad expresiva" de sus interpretaciones y por una trayectoria artística marcada por el repertorio de distintas épocas, Isserlis desarrolla una intensa carrera como solista, músico de cámara, docente y divulgador, según han apuntado desde Kursaal Eszena.

Intérprete habitual de las principales salas y festivales del mundo, el británico ha estrenado obras de compositores como John Tavener, Thomas Adès, György Kurtág o Jörg Widmann, además de destacar por sus interpretaciones de Bach, Beethoven, Elgar o Brahms.

Su discografía ha sido reconocida con importantes galardones internacionales entre los que destacan el CBE de la Orden del Imperio Británico y la Medalla de Oro del Ministerio de Cultura de Armenia.

Junto a Isserlis actuará la English Chamber Orchestra, considerada como una de las formaciones de cámara más reconocidas del panorama internacional y vinculada a Benjamin Britten y al Festival de Aldeburgh. A lo largo de su carrera, la orquesta ha colaborado con figuras destacadas como Luciano Pavarotti, Jacqueline du Pré, Yehudi Menuhin, Plácido Domingo o Daniel Barenboim.

El concierto estará guiado por Roberto Forés Veses, principal director invitado de la orquesta y que dirige habitualmente en destacados teatros de ópera como de festivales internacionales. Interpretarán la obertura op. 20 de Arriaga, con motivo del bicentenario de su fallecimiento, además del concierto para violonchelo en re mayor de Haydn y la sinfonía nº4 de Beethoven.

RODRIGO CUEVAS

El domingo, también en el Auditorio Kursaal, Rodrigo Cuevas presentará 'La Belleza', su nueva propuesta escénica tras el éxito de 'La Romería', espectáculo con el que ha realizado más de un centenar de actuaciones en diferentes países como Portugal, Colombia, Francia o México.

Galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023, Cuevas regresa con un nuevo espectáculo basado en una transición entre el mundo onírico y terrenal, combinando música, humor y tradición con una "mirada transgresora y artística muy personal".

Fiel a su estilo escénico único, el artista se inspira nuevamente en el folclore y la cultura popular asturiana y reinterpreta estos géneros musicales desde un punto de vista "provocador y contemporáneo". Esta puesta en escena forma parte de la presentación de su último álbum 'Manual de Belleza', a modo de cierre de la trilogía, 'Manual de Cortejo' y 'Manual de Romería' sobre el placer.