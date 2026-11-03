Entra en vigor la declaración de zonas tensionadas de Sopela y Urduliz, en Bizkaia, y Bergara, en Gipuzkoa

Archivo - Vista panorámica de Sopela - AYUNTAMIENTO DE SOPELA - Archivo

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La declaración de los municipios de Sopela y Urduliz, en Bizkaia, y Bergara, en Gipuzkoa, como zonas tensionadas entran en vigor tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco declaró en verano a Sopela y Urduliz como zonas tensionadas del mercado residencial, mediante sendas órdenes firmadas por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

Los dos ayuntamientos solicitaron al Gobierno Vasco la declaración de sus municipios como zonas tensionadas el 8 de enero y el 9 de febrero, respectivamente.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó este verano las dos órdenes del Ejecutivo de Euskadi, y posteriormente una tercera para Bergara (solicitada por el Consistorio el pasado 3 de febrero), a la espera de que la declaración entrara oficialmente en vigor con la publicación en el BOE, lo que ha ocurrido hoy para estas tres localidades vascas.

VIGENCIA INICIAL, TRES AÑOS

La declaración de zona tensionada está recogida en la Ley por el Derecho a la Vivienda y permite aplicar medidas extraordinarias y específicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en los municipios afectados.

También permite aplicar las medidas previstas por la legislación vigente para favorecer un mercado del alquiler más asequible, en los supuestos y condiciones establecidos por la normativa estatal.

La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años, aunque podrá prorrogarse si se mantienen las circunstancias que motivaron su aprobación.