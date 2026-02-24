Las entradas en alojamientos rurales vascos bajan un 28,6% en enero y las pernoctaciones otro 21,7%

Archivo - Casa Rural - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en alojamientos rurales de Euskadi han descendido en enero un 28,6% mientras que las pernoctaciones fueron un 21,7% inferiores a las observadas en enero del año anterior, hasta situarse en 3.437 y en 9.058, respectivamente, según datos del Eustat.

Según este órgano estadístico, el 84,2% de las entradas y el 75,7% de las pernoctaciones han sido de origen estatal. Por territorios, en Álava se han registrado 679 entradas, un 41,8% menos que en enero del año anterior; en Bizkaia, tras un descenso del 29,0%, se han registrado 939 entradas; y en Gipuzkoa el número de entradas durante el mes de enero ha sido 1.819, un 21,8% menos que en enero de 2025.

En el caso de las pernoctaciones, en Álava se observa un descenso del 28,0% interanual, alcanzando 2.015 pernoctaciones, en Bizkaia llegan a 2.211, un 27,7% menos que en enero de 2025, y en Gipuzkoa se han registrado 4.832 pernoctaciones, un 15,4% menos que en el mismo mes del año anterior.

La estancia media en Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 2,64 días durante el mes de enero, superior a los 2,40 días que se registraron en el mismo mes de 2025.

Los grados de ocupación por plazas y por habitaciones han experimentado un descenso interanual de 2,4 y de 3,6 puntos porcentuales, respectivamente, situándose en el 9,4% midiéndolo por plazas y en el 11,8% al hacerlo por habitaciones.

En cuanto a los apartamentos turísticos vascos, durante el mes de enero las entradas y pernoctaciones en estos establecimientos han alcanzado unos valores de 11.695 entradas, lo que supone un descenso del 1,9% interanual, y de 47.976, respectivamente, lo que representa un 5,7% más de pernoctaciones respecto a enero de 2025. El 28,0% del total de entradas y el 35,1% del total de pernoctaciones en los apartamentos turísticos de Euskadi han sido de origen extranjero.

La estancia media observada ha sido de 4,10 días en el mes de enero de 2026, ligeramente superior a los 3,81 días de 2025. A nivel de territorio histórico, la estancia media se ha situado en 2,75 días en Bizkaia, en 7,32 días en Gipuzkoa y en Álava ha alcanzado los 12,18 días.

El grado de ocupación por plazas, a nivel de Euskadi, ha sido del 28,6%, llegando al 56,2% al medirlo por apartamentos. Esto supone descensos interanuales de 1,4 y de 1,9 puntos porcentuales, respectivamente.

ALBERGUES TURÍSTICOS

En cuanto a los albergues turísticos, durante el pasado mes de enero de 2026, las entradas y pernoctaciones han alcanzado unos valores de 7.858 y de 15.208, respectivamente.

Con relación a enero del año anterior, estas cifras representan un ascenso del 12,0% en el caso de las entradas y del 26,1% en el de las pernoctaciones. El grado de ocupación por plazas ha sido del 18,3% y la estancia media se ha situado en 1,94 días.