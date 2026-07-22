Las entradas a hoteles de Euskadi aumentaron el pasado mes de junio un 1,7% interanual y las pernoctaciones un 1,1%

Archivo - Hotel en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en los establecimientos hoteleros de Euskadi el pasado mes de junio han ascendido un 1,7% en términos interanuales y las pernoctaciones un 1,1%. Las 374.502 entradas registrada han dado lugar a un total de 737.887 pernoctaciones. El 53,2% del total de entradas y el 56,9% de las pernoctaciones de este mes han sido de origen extranjero, según datos publicados este miércoles por Eustat.

En Álava, se han registrado 44.285 entradas y 93.676 pernoctaciones, un 2,8% y un 1,4% menos que en junio del año anterior, respectivamente. En Bizkaia, las entradas se han incrementado el 6,4% y las pernoctaciones el 4,4%, con un total de 178.176 entradas y de 330.829 pernoctaciones.

En Gipuzkoa, se han observado 152.041 entradas, un 2,2% menos que en junio de 2025, y 313.382 pernoctaciones, lo que supone una disminución del 1,4% en términos interanuales.

Por capitales, el volumen de entradas ha experimentado un aumento de un 4,7% en Bilbao, mientras que han descendido un 7,2% en Vitoria-Gasteiz y un 5,1% en San Sebastián. Las pernoctaciones, por su parte, se han incrementado en términos interanuales un 2,3% en Bilbao,y han disminuido un 5,2% en Vitoria-Gasteiz y un 0,4% en Donostia-San Sebastián.

ESTANCIA MEDIA

La estancia media durante junio de 2026 ha sido de 1,97 días en el conjunto de Euskadi, similar a la del mismo mes de 2025, que se situó en 1,98 días. El grado de ocupación se ha situado en el 63,3%, al medirlo por plazas, y en el 77,6 % al medirlo por habitaciones.

En relación con junio de 2025, la ocupación baja en 1,9 puntos porcentuales por plazas y en 1,7 por habitaciones. La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado los 147,3 euros el pasado mes, lo que supone un aumento del 6,5% respecto a junio del año anterior.

El ADR se ha establecido en Gipuzkoa en 177,8 euros, en Bizkaia en 131,8 euros y en Álava en 110,1 euros. Por capitales, las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en Donostia-San Sebastián en 225,9 euros, en Bilbao en 150,7 euros y en Vitoria-Gasteiz en 96,2 euros.

El RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido en Euskadi de 114,3 euros en junio de 2026, un 4,2% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

ESTE AÑO

Desde enero a junio de este año, tanto las entradas como las pernoctaciones han ascendido un 2,0%. La estancia media del conjunto de estos seis primeros meses se establece en 1,93 días, idéntica a la observada en el mismo período acumulado del año anterior.

El grado de ocupación durante estos seis primeros meses de 2026 se sitúa en el 53,0% al medirlo por plazas y en el 64,9% al hacerlo por habitaciones, 1,0 y 0,7 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.