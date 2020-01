Erkoreka dice que el acuerdo presupuestario entre PSE y EH Bildu en Irun es "excepcional" y sin riesgo de generalizarse

Publicado 21/01/2020 13:08:00 CET

VITORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que el acuerdo presupuestario alcanzado entre PSE, EH Bildu y Podemos en la localidad guipuzcoana de Irun es "excepcional" y sin riesgo de que pueda generalizarse.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka recordado que, en el caso de Irun, han concurrido una "serie de circunstancias" durante la pasada legislatura y unas "determinadas tesituras personales" entre Xabier Iridoy (PNV) y el alcalde socialista José Antonio Santano, por lo que no cree "factible la generalización a otras administraciones públicas" de este pacto.

En este sentido, ha recordado que, "a todos los niveles administrativos, se están produciendo acuerdos de gobernabilidad que van en otra dirección", entre jeltzales y socialistas, que mantienen un acuerdo de gobernabilidad en las instituciones municipales y forales.

De hecho, ha apuntado que, en lugares en los que no había "cuajado" esta colaboración entre PNV y PSE-EE "se está formalizando en los últimos tiempos". Por ello, ha indicado que "esta es la tendencia general, es el planteamiento básico que va a marcar la estrategia de alianzas en el panorama institucional de Euskadi" en lo que se refiere a la legislatura municipal y foral. No ha querido extenderlo al ámbito autonómico en el futuro, porque todavía no se han celebrado los comicios previstos para este 2020.

Por todo ello, ha insistido en que el de Irun "es un caso puntual, excepcional, local", circunscrito este municipio, "y no existe ningún riesgo de que se pueda generalizar".