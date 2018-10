Erkoreka duda de que a algún partido que acceda al Gobierno se le ocurra ir "unilateralmente" contra el Concierto

Publicado 28/02/2018 14:08:12 CET

Denuncia que las conversaciones con el PP sobre autogobierno y transferencias pendientes están "literalmente estancadas"

BILBAO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, duda de que a cualquiera que pueda acceder al Ejecutivo central se le ocurra ir "unilateralmente" contra el Concierto Económico, en alusión a Ciudadanos, y cree que un acuerdo sobre el régimen general de financiación de las comunidades autónomas "aliviará la presión" sobre este sistema vasco. Además, ha denunciado que las conversaciones con el PP sobre autogobierno y transferencias pendientes están "literalmente estancadas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha considerado que el Concierto "se ha reafirmado recientemente con la aprobación de una nueva Ley y la Ley Quinquenal del Cupo, que está pendiente desde hace mucho tiempo".

"Esto clarifica el panorama. Entonces dijimos que firmábamos la paz fiscal para 15 años, algunos de ellos ya han transcurrido, pero tenemos una perspectiva quinquenal todavía por delante con tranquilidad y estabilidad", ha apuntado.

A su juicio, "hay que confiar en que, mientras tanto, durante estos cinco años, el régimen general de financiación de las comunidades autónomas consiga estabilizarse también con un acuerdo y seguramente aliviará la presión que en este momento está experimentando el Concierto Económico como institución, que es objeto de críticas, la mayoría infundadas".

Josu Erkoreka cree que "proceden, en parte, del hecho de que las comunidades autónomas están insatisfechas con el régimen actual y con el hecho, además, de que las disfunciones del régimen vigente no se acaben de resolver después de tantos años".

"El acuerdo está cerrado para cinco años y, por tanto, no creo que nadie, cualquiera que hipotéticamente pudiera ponerse al frente de las instituciones centrales del Estado pudiera ocurrírsele unilateralmente adoptar una decisión contra el Concierto", ha indicado.

Por ello, es una hipótesis que ni se "plantea". "El acuerdo está adoptado, es firme, está traducido en leyes y nos garantiza el quinquenio que ya está suscrito", ha asegurado.

A partir de ahí, ha recordado que el debate "no es de ahora", sino que "siempre ha estado presente en el escenario político, ahora con más intensidad". "Por eso, de cara a futuros quinquenios, sería bueno que también las comunidades autónomas de régimen común alcanzaran un acuerdo porque tranquilizaría los ánimos, aliviaría la tensión, la presión y los focos sobre el Concierto Económico", ha dicho.

Erkoreka ha indicado que "la insatisfacción generalizada que genera el régimen de financiación ordinario de las comunidades autónomas se está traduciendo, en parte, en esa crítica exacerbada e infundada que se está formulando contra el Concierto Económico y que no es buena, ni para la estabilidad del sistema ni para el Concierto Económico ni para tampoco para el régimen general".

EL COMPROMISO DE MONTORO

El portavoz del Ejecutivo Vasco ha afirmado que "hay que reconocerle al Gobierno del PP y, particularmente al ministro Montoro, su compromiso con el Concierto Económico". "Es cierto, yo estaba entonces en el Congreso de los Diputados, en el año 2002, cuando era el ministro de Hacienda y se firmó el carácter permanente, no temporal, del Concierto Económico", ha añadido.

A su juicio, fue "un paso cualitativo importantísimo y fue gracias al impulso personal" de Cristóbal Montoro. "También ahora ha sido él quien más se ha comprometido para afianzar las bases del Concierto Económico y definir este marco de estabilidad para los próximos cinco años. Hay que reconocérselo indudablemente", ha explicado.

Josu Erkoreka ha señalado, no obstante, que "el PP ha tenido sus idas y venidas con el Concierto Económico en el pasado". "Yo mismo, cuando tuve ocasión de participar en la tramitación de la Ley de blindaje del Concierto Económico, el PP se encontraba en la oposición en las Cortes Generales e hizo una campaña en contra del blindaje del Concierto. Y los recursos que se plantearon contra aquellas leyes fueron promovidos por comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que, "en una formación política con una estructura tan jerarquizada como la del PP, ningún presidente autonómico se permite tomar decisiones de esta envergadura si no cuenta, aunque sea con el visto bueno de la cúpula".

"Pero no vamos a formular críticas ahora que no es el momento de hacerlo. Hay que reconocer el papel que ha desempeñado el Gobierno de Rajoy en este punto y, particularmente, al compromiso personal de Montoro, aunque hay que subrayar el hecho de que esto solo ha sido posible hacerlo también cuando han perdido la mayoría absoluta porque en la legislatura anterior las condiciones eran las mismas, pero no hubo correspondencia por parte del gobierno central para acceder a lo que ahora no han accedido", ha apuntado.

RELACIONES

Sobre las actuales relaciones que mantienen ambas Administraciones, ha indicado que funcionan en las cuestiones sectoriales, pero, "en lo que respecta al carácter general, al autogobierno, a su desarrollo, a las transferencias pendientes, está todo literalmente estancado".

"Yo he sido leal. He remitido al Gobierno central, particularmente a la vicepresidencia, todos los documentos que hemos elaborado en el Gobierno en relación con el quantum de autonomía todavía pendiente de desarrollo, pero no he obtenido todavía respuesta firme y fehaciente, clara, ni tan siquiera una respuesta que pueda ser considerada como tal", ha dicho.

Por tanto, "más allá de las cuestiones sectoriales en las que hay compromisos concretos confirmados y concertados", se puede decir que, "en el plano general y de las necesidades generales vinculadas al autogobierno, la relación es escasa, muy pobre y, desde luego, nada productiva".

Erkoreka ha indicado que la reunión pendiente con la vicepresidencia del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para tratar estas cuestiones, "fue una reunión que se promovió desde el Gobierno central a instancias del lehendakari", que contactó con el presidente Mariano Rajoy y le planteó, "por enésima vez, la urgencia y la importancia" del traspaso de las competencias pendientes.

Entonces, Santamaría se puso en contacto con él para mantener el encuentro, "pero no ha tenido lugar". "Yo he cumplido la parte que me corresponde, he alimentado la relación con datos, con informaciones, con la documentación que hemos remitido al Parlamento Vasco a requerimiento de éste, que aclara el panorama y define cuál es nuestra reivindicación en concreto en relación con las transferencias pendientes", ha explicado.

En esta línea, ha precisado que no es que se vaya "con una reivindicación que no tiene ni principio ni fin, sino con un listado concreto, definido y perfectamente acotado con fichas individualizadas, definidas y que en cada caso concretan cuál es el fundamento jurídico de la reclamación" que se plantea. "Sin embargo, la respuesta es nula", ha insistido.

Además, ha recordado que el PP vasco, en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, "ha expresado abiertamente la inconveniencia de abordar, en este momento, una reforma del Estatuto, pero es que, al mismo tiempo, tampoco hacen nada para el desarrollo del vigente". "Es decir, el Estatuto de Gernika no lo quieren ni lleno ni cumplido ni tampoco modificado", ha afirmado.

Sin embargo, ha manifestado que "es verdad que, puntualmente, en algunos aspectos como en el Concierto Económico o en el Cupo han cumplido lo que legalmente les corresponde, tampoco es que esto haya sido fruto de una generosidad nacida de su altruismo". "La Ley les encomendaba esa función y han cumplido lo que les correspondía, con retraso y en un momento en el que había perdido la mayoría absoluta, pero lo han hecho", ha señalado.