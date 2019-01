Erkoreka espera tener en enero el calendario de transferencias y ve "resistencias numantinas" en la Seguridad Social

Actualizado 30/12/2018 13:10:02 CET

Dice que "con ETA ya definitivamente liquidada" la competencia de Prisiones "no es de las que más dificultades plantea"

BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha confiado en tener noticias en enero respecto al calendario de transferencias, aunque ha lamentado las "resistencias numantinas" del Gobierno central respecto a la gestión del régimen de la Seguridad Social.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Erkoreka ha sido cuestionado por el calendario de transferencias pendientes a Euskadi por parte del Estado que aún no ha sido entregado al Gobierno Vasco.

En este sentido, Erekoreka ha reconocido que su elaboración "tiene su dificultad, y nos consta que el Gobierno central trabaja en él". "Hemos hecho alegaciones y les hemos dado nuestro listado de prioridades, pero ellos también tienen sus condicionantes y operan con arreglo a ellos", ha advertido.

De este modo, ha considerado que "no tardará mucho" en que el Ejecutivo vasco tenga "conocimiento de un calendario que permita organizar el calendario de las transferencias en próximos meses". "Espero que en enero haya noticias", ha añadido.

Tras advertir de que entre que haya y no haya transferencias "no hay término medio", ya que "o las hay o no las hay", sí ha matizado no obstante que en relación a la gestión del régimen de la seguridad social "otra cosa es que sea necesario concretar en qué consistiría".

"Hasta la fecha no tiene precedentes por ser una transferencia que no se ha llevado a cabo a ninguna otra comunidad autónoma. Estaríamos explorando caminos desconocidos y construyendo un modelo en el que cabe un margen de descentralización y hasta la fecha no se ha abierto esa posibilidad. Ese es un tema abierto a debate en el que habrá contraste y puntos de vista diferentes", ha indicado, para añadir que el Gobierno Vasco sabe que es una transferencia que "requerirá tiempo para alcanzar un acuerdo".

Por ello, ha defendido que sería bueno "crear un grupo de trabajo que desbrozara el camino y las dificultades", ya que se tratará de un proceso negociador "complejo difícil y probablemente largo".

A su juicio, el Gobierno central tiene sus "ataduras en esta materia" y "aunque nosotros otorgamos a esta transferencia carácter prioritario las resistencias del Gobierno central están siendo numantinas".

PRISIONES

Por lo que respecta al resto de 37 competencias sobre las que sería posible avanzar, ha apostado por "anteponer las que menos dificultad" presentan. "Las primeras serían las más sencillas, las que menor dificultad entrañan desde el punto de vista técnico y jurídico", ha indicado.

En este sentido, ha reconocido que la competencia de Prisiones "no es de las que más dificultad ni jurídica ni financiera ni técnica plantean", pero quizá se dé "una dificultad política que el Gobierno central deberá explicar".

"Con ETA ya definitivamente liquidada no veo cuál puede ser el motivo por el que 40 años después alguien se resista a hacer efectiva la transferencia", ha finalizado.