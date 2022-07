Erkoreka pide a la IA una orden estricta para que cesen las agresiones a ertzainas

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha exigido a los dirigentes de la izquierda abertzale una "orden estricta" para que cesen las agresiones y el "acoso" a ertzainas, que, a su juicio, pueden obedecer a un "planteamiento orquestado".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido de esta manera a la reciente agresión a un ertzaina fuera de servicio en Vitoria por parte de tres personas o a la denuncia de una ertzaina de que se le había impedido participar en actividades festivas en la localidad por su condición de policía

Erkoreka ha afirmado que lo que "parecía ser un episodio puntual con una localización municipal muy concreta", en referencia al caso de Mutriku, da la sensación de que, a través de "su incorporación en las redes" está adquiriendo "una dimensión ya diferente o se le está queriendo dar".

Según ha añadido, "actitudes de hostigamiento y de acoso" contra ertzainas concretos "con un mensaje muy parecido de desprecio y de odio" están empezando a aparecer en otros entornos". Erkoreka ha indicado que empezó con un "episodio puntual" pero está en camino de convertise en "algo mucho más generalizado que puede obedecer efectivamente a un planteamiento orquestado".

Erkoreka ha valorado positivamente la toma de posición de las autoridades locales que han condenado este tipo de conductas pero cree que es el momento de exigir "un mensaje más claro, rotundo y contundente" por parte de los dirigentes de la izquierda abertzale.

A su juicio, deberían dar una "orden clara para que cese esta actividad". A su juicio, "nadie se va a tomar en serio" la "transformación o evolución" de la izquierda abertzale hacia "una mayor normalidad y asunción de la pluralidad", si en este tipo de situaciones "no adoptan una posición, una actitud clara dando una orden estricta para que cese esta actividad terminantemente".

Ante las palabras de Arnaldo Otegi, que ha asegurado en redes sociales que "todo vale" contra EH Bildu, ha asegurado que eso es una manera "muy burda de echar balones fuera, de disimular". "Lo que se pide es una toma de posición clara, rotunda y contundente a este respecto, que no la ha hecho, yo no la he escuchado y sale con un 'todo vale' que es un tópico habitual que se utiliza en ese tipo de situaciones pero que no significan en este caso nada", ha agregado.

