Erkoreka ve "peligroso" que Pedro Sánchez se presente a la investidura sin cerrar previamente acuerdo alguno

Publicado 03/07/2019 11:42:26 CET

Dice que la comisión de expertos para redactar el nuevo estatuto va a ofrecer "avances sustanciales" y pide que se les deje trabajar

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que es "peligroso" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se presente a la sesión de investidura sin haber cerrado previamente acuerdo alguno con ningún partido, aunque ha considerado que en las tres semanas que restan para esa fecha el PSOE "hará su trabajo y seguirá tratando de buscar compañeros de viaje" para la investidura del candidato socialista.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado, en referencia a las conversaciones entre PSOE y Unidas Pordemos, que para el Gobierno Vasco es "muy sorprendente" que, hasta ahora, "en el debate público solo hemos escuchado quién debe jugar con quién, o si el otro debe entrar en el Gobierno o no, o si la fórmula de colaboración va a ser coalición o cooperación".

En este sentido, ha considerado que ambas formaciones "están agotando toda su interlocucuión en ese tipo de debates", y que, "sobre lo más importante, es decir, sobre el debate programático, hasta ahora no hemos visto nada".

"Convocar una sesión de investidura sin tener previamente las cosas mínimamente atadas es peligroso. Es cierto que faltan tres semanas hasta el día 22 y que en esos días el PSOE hará su trabajo y seguirá tratando de buscar compañeros de viaje para sacar adelante la invcestidura. No cree que unos y otros vayan a actuar con irresponsabilidad y vayan a ir a una sesión así sin haber atado las cosas poreviamente en la medida de lo posible", ha insistido.

Además, Erkoreka ha asegurado que "el Gobierno más conveniente en Madrid" para el Ejecutivo autónomo es aquel que "reconoce la pluralidad y la diversidad nacional del Estado y pone en marcha todas sus políticas partiendo de ahí". Asimismo, ha instado al nuevo Gobierno de España a que realice "un intento sincero" de solucionar "el debate catalán" y muestre "una postura adecuada para dar respuesta a las reivindicaciones de Euskadi".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno tiene "una agenda vasca" que incluye muchas cuestiones, "algunas políticas y otras más sectoriales", pero que, actualmente, "no tenemos interlocución, no tenemos con quién hablar". "Los meses pasan y nosotros no tenemos opción de hablar con nadie. Eso es un problema, y cuanto más se alargue esta situación, el problema va a ser cada vez mayor", ha asegurado.