Ernai reivindica el ataque a la Casa de Juntas de Gernika

Pintadas en las escalinatas de la Casa de Juntas de Gernika - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ernai, organización juvenil de Sortu, formación integrada en EH Bildu, ha reivindicado, a través de un video publicado en redes sociales, el ataque a la Casa de Juntas de Gernika registrado la madrugada de este pasado sábado.

Desde la Juntas Generales de Bizkaia denunciaron este pasado sábado las pintadas de 'Gurea ikurriña' aparecidas de madrugada en las escalinatas de acceso a la Casa de Juntas de Gernika y el robo de las banderas oficiales de España y la Unión Europea.

En el video publicado por Ernai en la red social X, se puede ver cómo varias personas acceden a los exteriores de la Casa de Juntas de Gernika saltando la valla que perimetra el recinto y descuelgan las banderas española y de la UE de los mástiles cortando las cuerdas. Después, ya en el exterior, dos personas sujetan las banderas mientras un tercero las prende fuego.

Junto al video, en el mensaje se añade un texto en euskera en el que Ernai afirma que "el Árbol de Gernika es un símbolo del nacionalismo y del antifascismo" y que "los símbolos españolistas y extraños no tienen cabida", al tiempo que reivindican "nuestra ikurriña".

Tras el ataque a la Casa de Juntas, Ernai exhibió este pasado sábado en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana de "activación" que tenía como base "el antiespañolismo y la apología a favor de la independencia".

En el contexto del 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, aparecieron en la plaza Santa Ana de Durango "los cuernos del toro de Osborne de Tutera, una cruz que estaba en Igeldo en honor a un militar carlista, la placa de la calle que tiene el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y banderas españolas robadas de distintos edificios públicos de Euskal Herria", según informó Ernai.