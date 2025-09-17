ErNE exige al Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa) que dote de armas de fuego a la policía local

Reclama que cumpla la decisión del Tribunal Supremo que ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Consistorio bergaratarra

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ErNE ha exigido al Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa) que dote de armas de fuego a la policía local y que cumpla así la decisión adoptada por el Tribunal Supremo. "La resolución es clara: tiene la obligación de dotar de arma de fuego a sus agentes de Policía Local, garantizando así unas condiciones de trabajo seguras y ajustadas a derecho", ha remarcado.

En un comunicado, ErNE ha informado de que el TS ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Consistorio bergaratarra, "confirmando de forma definitiva la sentencia obtenida por los servicios jurídicos del sindicato ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)".

En esa línea, ha detallado que el Supremo condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales, "que tendrán que ser abonadas con los impuestos de los ciudadanos, como consecuencia de una estrategia judicial errónea e innecesaria" por parte del Consistorio guipuzcoano.

Asimismo, ha recordado que ErNE "ha sido el único sindicato en recurrir la falta de dotación de arma de dotación en la Euskal Polizia", tal y como ya hizo en otros municipios como Eibar, Tolosa o Zarautz, donde también ha obtenido sentencias favorables que obligan a los ayuntamientos a cumplir la propia Ley de Policía, donde se indica que "los cuerpos que componen la Policía del País Vasco son institutos armados".

Por todo ello, ha exigido al equipo de Gobierno municipal que "cumpla de inmediato" la sentencia y dote a los policías locales "del armamento reglamentario, evitando más dilaciones" que, en su opinión, "solo generan inseguridad y gasto público".