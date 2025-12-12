Eroski cierra el tercer trimestre con un beneficio neto de 90,3 millones, un 36% más y ventas brutas de 4.501 millones

Archivo - Establecimiento de Eroski - EROSKI - Archivo

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo Eroski ha cerrado el tercer trimestre del año con un beneficio neto de 90,3 millones, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior, y unas ventas brutas de 4.501 millones, un 3% superiores, según ha informado el grupo de distribución

En un comunicado, la empresa ha ofrecido los resultados del tercer trimestre, en el que, según ha destacado, mantienen el impulso comercial y consolidan "su crecimiento sostenido".

Eroski ha indicado que la facturación continúa con la senda de crecimiento de los últimos ejercicios y el volumen de actividad alcanza unas ventas brutas de 4.501 millones de euros.

Según ha subrayado, las ventas brutas del ámbito alimentario han sido el motor principal de dicho crecimiento, con un aumento del 2,9% respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 4.270 millones.

El resultado positivo del grupo se eleva hasta los 90,3 millones de euros, un 36% superior al tercer trimestre del año anterior, según ha apuntado Eroski, que ha recordado que, a finales de noviembre, el grupo llevó a cabo su refinanciación y, por tanto, a cierre de octubre no se reflejan los gastos derivados de dicha operación. El ebitda ha ascendido a 251 millones, un 1,8% más sobre la cifra del año anterior.

Eroski ha indicado que esta progresión está marcada por "la buena recepción" del esfuerzo promocional y de contención de precios realizado por el grupo desde finales del 2021 con el objetivo de "mitigar el traslado de los mayores costes a los precios de venta".

El grupo de distribución ha subrayado que, a pesar de que esta inversión en ahorro se ha dado, además, en un escenario de costes de explotación "crecientes" respecto al año anterior, ha logrado limitar su impacto gracias a la continuidad en sus iniciativas de mejora de eficiencia.

La CEO de Eroski ha manifestado que el trimestre ha cerrado en línea con sus previsiones, reafirmando la "solidez" de su modelo comercial y la efectividad de las medidas adoptadas para reforzar su "posicionamiento competitivo" y su apuesta por ofrecer a las personas consumidoras una capacidad de elección amplia de surtido, con una apuesta clara por la marca propia y los productos frescos con una relación calidad-precio extraordinaria.

Todo ello, segun ha añadido, a la vez que siguen avanzando en la implantación de iniciativas de mejora de eficiencia, muchas de ellas apoyadas en herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial.

"Prueba de ello es que el ebitda en los nueve primeros meses del ejercicio ha alcanzado los 251 millones de euros, una cifra que supera la obtenida en el mismo periodo del año anterior; lo que refleja la buena evolución de nuestra actividad operativa y comercial", ha destacado.

2026

Eroski ha señalado que, con la vista puesta en 2026, último año del plan estratégico vigente, mantiene una hoja de ruta centrada "en un crecimiento rentable y prudente". "Continuidad del crecimiento y disciplina financiera", ha subrayado.

La cooperativa ha manifestado que seguirá reforzando su modelo de proximidad y la apuesta por la marca propia y de fabricante, y el producto local, impulsando al mismo tiempo la digitalización y la omnicalidad "para mejorar la experiencia de compra y la eficiencia de toda la cadena de valor". "Todo ello, con un firme compromiso con la sostenibilidad", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que, con una estructura financiera ya ordenada, el grupo avanza en su estrategia de crecimiento bajo una "estricta disciplina financiera", destinando recursos a la modernización de tiendas y a la ampliación de la red en territorios estratégicos, en línea con el objetivo de apalancamiento anunciado.