Erreka Ortu Euskal Dantza Taldea de Barakaldo celebra su 60º aniversario con música y danza en Retuerto

La concejala de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, y la representante de Erreka Ortu Euskal Dantza Taldea Aintzane Pradera en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAOA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Erreka Ortu Euskal Dantza Taldea de Barakaldo celebrará su 60º aniversario con conciertos, kalejiras y exhibiciones de danzas en las calles del barrio de Retuerto durante este viernes y sábado, 13 y 14 de marzo.

La concejala de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, y la representante de Erreka Ortu Aintzane Pradera han presentado este jueves la programación de este aniversario del grupo local de danzas, con "actividades abiertas a toda la ciudadanía que llenarán de música y danza las calles de Retuerto".

Durante dos jornadas, el barrio acogerá conciertos, kalejiras y exhibiciones de danza con el objetivo de "compartir con vecinas y vecinos seis décadas de trabajo a favor de la cultura vasca y del folklore local". Todas las actividades se desarrollarán al aire libre.

Cantero ha valorado que el municipio vizcaíno cuenta con grupos culturales con "un fuerte carácter social que dinamizan la cultura en los barrios y ayudan a mantener vivo el folklore y la cultura vasca y, en concreto, de Barakaldo".

En este sentido, ha destacado que "Erreka Ortu es un ejemplo de ese compromiso con la cultura popular y con su entorno" ya que, "desde el barrio de Retuerto, llevan seis décadas transmitiendo la pasión por la danza tradicional a nuevas generaciones y manteniendo vivas nuestras tradiciones".

El programa comenzará este viernes con un concierto a las 20.30 horas en el que participarán Xabi Aburruzaga y el propio grupo Erreka Ortu.

El sábado habrá, entre otras actividades, una kalejira de los txistularis de Erreka (10.00 horas), una actuación de "dantzaris y músicos de ayer y de hoy" (13.00 horas) y la iniciativa 'Denon artean dantzan', "una plaza de danza participativa" abierta a toda la ciudadanía (18.00 horas).