La Ertzaintza reforzará este martes y miércoles el control de peso de las furgonetas

Un ertzaina en un control - ERTZAINTZA

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, reforzará la campaña de vigilancia y control de peso en furgonetas este martes y miércoles, 2 y 3 de diciembre, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Además, se comprobará si la carga está mal acondicionada y se revisará la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Este refuerzo forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte que se vienen desarrollando durante todo el año.