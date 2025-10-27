Esan denuncia la agresión a un policía municipal en Getxo por un grupo de encapuchados de lanzó botellas a los agentes

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Esan ha denunciado que el pasado sábado un grupo de encapuchados organizado atacócon botellas y vasos de cristal a agentes de la Policía Local que intervenían por tercera vez ante una concentración con música a alto volumen, en Getxo (Bizkaia), y uno de ellos resultó con heridas graves en la cabeza. Además, ha exigido una condena a todos los partidos, y una posición de apoyo "explícito, sin equidistancias", al cuerpo policial.

Según ha asegurado en un comunicado, el lanzamiento de botellas y vasos por parte de los encapuchados el día 25 a la Guardia Urbana acabó con el impacto en la cabeza a uno de los policías locales, que fue trasladado a la mutua. "Estos hechos son intolerables y suponen una agresión directa a los servicios públicos", ha subrayado la central sindical.

Por ello, exige una "condena pública firme e inmediata" del Ayuntamiento de Getxo y de todos los partidos. También reclama "un posicionamiento "explícito, sin equidistancias" en apoyo expreso a la Policía Municipal.

PERSONACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Además, pide que el Consistorio se persone del Ayuntamiento como acusación particular en las diligencias abiertas por esta agresión, y su "cooperación total para identificar a los autores".

Esan considera necesarias "medidas preventivas y de coordinación para que no se repitan hechos similares en eventos y celebraciones municipales". "Ni silencios ni medias tintas: defender la convivencia exige respaldar a quienes la garantizan", ha zanjado.